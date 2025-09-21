Главная гонка Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Как это было – ФОТО

Сегодня в Баку завершился уик-энд главного автоспортивного события сентября - Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Итоги грандиозной гонки определены, и теперь имя победителя - пилота команды Red Bull Racing Макса Ферстаппена - вписано в историю бакинской трассы.

Завершающий день подарил зрителям напряжённую борьбу, атмосферу азарта и эмоции, за которые миллионы болельщиков по всему миру любят «королевские гонки».

Ниже представлен репортаж фотокорреспондента 1news.az Надира Ибрагимли, снятый во время главной гонки Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.