Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо мальтийской коллеге Мириам Спитери Дебоно.

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу главы государства, в письме отмечено:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Мальтой, которые в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, расширение нашего взаимовыгодного сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания".

.