Победители Гран-при Азербайджана награждены кубками, олицетворяющими Страну огня - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня 21 сентября стал известен победитель Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Победителем Гран-при Азербайджана Формула-1 стал пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Второе место у Джорджа Рассела (Mercedes), а третье у Карлоса Сайнса (Williams).

Отметим, что победителям на церемонии награждения были вручены кубки с обновленным дизайном - официальный трофей, созданный всемирно известной дизайнерской компанией Pininfarina в форме, создающей эффект пламени, символизирует узнаваемый образ Азербайджана как «Страны огня».

На боковых сторонах кубка выгравированы узоры, вдохновлённые богатой традицией азербайджанского ковроткачества - мотив «Хан Карабах» в стилизованном виде олицетворяет скорость, движение и вращение, соединяя динамичный дух Формулы 1 с национальным наследием.