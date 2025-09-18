Пезешкиан: Горжусь тем, что я тюрок - ФОТО

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прояснил слухи, связанные с его этнической принадлежностью.

Как передает Telegram-канал «Свободный Иран», в различных интервью он говорил, что и его отец, и мать были тюрками:

«Я горжусь тем, что я тюрок».

На президентских выборах, прошедших в июле 2024 года, Пезешкиан выдвигался кандидатом от реформаторского крыла и, победив во втором туре Саида Джалили, стал 9-м президентом Ирана. До избрания он занимал должности министра здравоохранения и депутата парламента.

Пезешкиан является пятым ребёнком в семье из семи детей. Его мать, Махбубе Судбахш, родилась в 1930 году в Урмии. Отец, Мохаммад Али, работал в фармацевтической сфере. Некоторое время семья жила в городе Сойуг Булаг (Махабад).