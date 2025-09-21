 Канада признала государственность Палестины | 1news.az | Новости
В мире

Канада признала государственность Палестины

First News Media17:21 - Сегодня
Канада признала государственность Палестины

Правительство Канады признало государственность Палестины.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни.

«С 1947 года политика каждого канадского правительства состояла в поддержке решения о создании двух государств для достижения прочного мира на Ближнем Востоке. Это предполагало создание суверенного, демократического и жизнеспособного Государства Палестина», — говорится в заявлении.

Премьер Канады отметил, что правительство Израиля методично работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства. Израиль проводит политику расширения поселений на Западном берегу, что противоречит международному праву, добавил Карни.

Источник: Gazeta.Ru

