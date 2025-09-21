Определился победитель Гран-при Азербайджана Формула-1 - ОБНОВЛЕНО
Стал известен победитель Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.
Победителем Гран-при Азербайджана Формула-1 стал пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен.
Отметим, что победителю будет вручен кубок с обновленным дизайном - официальный трофей, созданный всемирно известной дизайнерской компанией Pininfarina в форме, создающей эффект пламени, символизирует узнаваемый образ Азербайджана как «Страны огня».
Напомним, что именно М.Ферстаппен 20 сентября выиграл в Баку квалификацию, которая продолжалась на час дольше запланированного времени.
Топ 5 Гран-при Азербайджана Формула-1 выглядит следующим образом:
1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)
2. Джордж Рассел (Mercedes)
3. Каарлос Сайнс (Williams)
4. Андреа Кими Антонелли (Mercedes)
5. Лиам Лоусон (Racing Bulls)
В Баку проходит завершающий день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, в рамках которого дан старт главной гонке.
Главная особенность кубка - форма, создающая эффект пламени. На его боковых сторонах выгравированы узоры, вдохновлённые богатой традицией азербайджанского ковроткачества. Мотив «Хан Карабах» в стилизованном виде олицетворяет скорость, движение и вращение, соединяя динамичный дух Формулы 1 с национальным наследием.