Великобритания и Австралия также объявили о признании палестинского государства

Австралия и Великобритания почти одновременно объявили о признании палестинского государства.

В частности, о признании Палестины объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Несколько западных стран — Франция, Великобритания, Португалия, Канада, Австралия, Бельгия — в течение лета объявили, что признают палестинское государство во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в понедельник.