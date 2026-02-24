KOBİA и AZPROMO объединяются в единое Агентство

Президент Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании управления в сфере развития микро, малого и среднего бизнеса, поощрения инвестиций и экспорта и регулировании некоторых вопросов в связи с этим.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, на базе двух существующих структур - Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) создается единое ведомство при Министерстве экономики Азербайджана - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, поощрению инвестиций и экспорта.

Новое Агентство станет центральным звеном в реализации государственной политики по поддержке ненефтяного сектора. Одной из ключевых задач ведомства станет не только стимулирование экспортного потенциала страны и привлечение капиталовложений, но и активная защита интересов предпринимателей.

Структура агентства предусматривает штат из 370 сотрудников, часть из которых будет работать в региональных подразделениях.

Кабинету Министров поручено в кратчайшие сроки решить все организационные и финансовые вопросы, включая утверждение положения новой структуры. До завершения всех юридических процедур KOBİA и AZPROMO продолжат выполнять свои функции в штатном режиме, обеспечивая непрерывность поддержки бизнеса в переходный период.