Команда БГУ заняла 1-е место на фестивале «TEKNOFEST-2025 Istanbul»

Команда «BSU SSTCC», представлявшая Бакинский государственный университет (БГУ) на фестивале аэрокосмической техники и технологий «TEKNOFEST-2025 Istanbul», проходившем с 17 по 21 сентября, добилась большого успеха.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на фестивале, в котором приняли участие 565 776 команд из 96 стран мира, команда «BSU SSTCC» заняла 1-е место в категории «Доступные технологии для жизни» с проектом «NeuroScreen».

Цель проекта «NeuroScreen» — обеспечить управление различными технологиями умного дома на базе Интернета вещей, цифровыми устройствами и роботизированными органами, мониторинг состояния здоровья пациента в режиме реального времени и определение диагноза на основе искусственного интеллекта, считывая и фильтруя сигналы мозга парализованных пациентов.