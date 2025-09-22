 Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главным исполнительным директором Brookfield Asset Management - ФОТО | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главным исполнительным директором Brookfield Asset Management - ФОТО

First News Media23:12 - 22 / 09 / 2025
Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главным исполнительным директором Brookfield Asset Management - ФОТО

22 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с генеральным исполнительным директором одной из крупнейших в мире компаний в сфере управления альтернативными инвестициями Brookfield Asset Management Брюсом Флэттом.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, Брюс Флэтт отметил, что был глубоко впечатлен экономическими достижениями и процессами развития, которые он наблюдал в Азербайджане во время своего визита в нашу страну в 2023 году. Он подчеркнул, что успешное сотрудничество возглавляемой им компании с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики постепенно расширяется.

Брюс Флэтт поздравил с достигнутыми в Вашингтоне результатами по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметив, что это создает хорошую возможность и для углубления экономического сотрудничества в регионе.

Выразив удовлетворение успешным развитием отношений между нашей страной и Brookfield Asset Management, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это создает широкие возможности для долгосрочного стратегического развития сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики и перспективах превращения нашей страны в региональный энергетический центр.

Отметим, что основанная в 1899 году Brookfield Asset Management, штаб-квартира которой находится в Канаде, является одной из ведущих компаний в области управления альтернативными инвестициями в мировом масштабе. Компания управляет инвестиционными портфелями в таких ключевых направлениях, как инфраструктура, недвижимость, возобновляемая энергия, частный капитал и кредиты. В настоящее время общая стоимость находящихся в управлении Brookfield активов превышает 1 триллион долларов США. Компания представлена в основных финансовых центрах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Сидней, Дубай, Сан-Паулу, Мумбаи и Шанхай.

