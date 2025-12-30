 Атака на резиденцию Путина признана «терактом», Зеленский отвергает обвинения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Атака на резиденцию Путина признана «терактом», Зеленский отвергает обвинения

First News Media14:08 - Сегодня
Атака на резиденцию Путина признана «терактом», Зеленский отвергает обвинения

Попытка Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является террористическим актом.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подобные действия направлены на срыв мирных переговоров по Украине.

» <...> это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса, направленный не только лично против президента Путина», — подчеркнул Песков, передает Газета.ру.

Кроме того, он отверг заявления о том, что массового налета дронов на резиденцию Путина не было, отметив, что об оставшихся от беспилотников обломках и уликах должны скорее говорить военные.

Накануне российские ПВО отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения со стороны российских сил.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался признать причастность своей страны к произошедшему.

Поделиться:
410

Актуально

Политика

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Политика

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ...

Lifestyle

Музыка, кино и шоу-бизнес Азербайджана в 2025: Что обсуждали, смотрели и слушали все? ...

Мнение

Платформа «Азербайджанский язык»: Новый этап цифрового обучения - ИНТЕРВЬЮ

В мире

Туск: Украине придётся пойти на территориальные уступки

Песков: Россия ужесточит переговорную позицию по Украине

Атака на резиденцию Путина признана «терактом», Зеленский отвергает обвинения

Посол РФ о российско-армянских связях: непростой этап

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Маск: Великое перемещение людей в Европе уже произошло

Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки Украины на резиденцию Путина

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

В результате авиакатастрофы в Анкаре погибли все находившиеся на борту лица - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Экс-глава ИВ Нефтчалы вышел на свободу

Сегодня, 17:43

В Уджаре отравились 14 человек

Сегодня, 17:30

Туск: Украине придётся пойти на территориальные уступки

Сегодня, 17:25

Азербайджан готовится ввести обязательную сертификацию энергоэффективности новых зданий

Сегодня, 17:10

Прогноз погоды на январь 2026: Температура близка к норме, осадков немного больше

Сегодня, 16:45

Президент Азербайджана утвердил дополнение к протоколу о сотрудничестве с Турцией в сфере профобразования

Сегодня, 16:43

Президент утвердил новый состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО

Сегодня, 16:41

В Азербайджане создан новый орган по мониторингу государственных предприятий

Сегодня, 16:39

Праздничные выходные с сериалами: Главные новинки от Азербайджана до Netflix - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

В Азербайджане отметят 900-летний юбилей Аджеми Нахчывани

Сегодня, 16:33

Ильхам Алиев наградил Расима Мусабекова орденом «Шараф»

Сегодня, 16:30

Гасан Зейналов награжден орденом «За службу Отечеству» I степени

Сегодня, 16:27

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:23

Музыка, кино и шоу-бизнес Азербайджана в 2025: Что обсуждали, смотрели и слушали все? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Платформа «Азербайджанский язык»: Новый этап цифрового обучения - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:46

Посол Азербайджана поднял в МИД РФ вопрос выполнения договоренностей Алиева и Путина по самолету AZAL

Сегодня, 15:16

В Азербайджане снижены тарифы на газ для производителей железа

Сегодня, 15:06

В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

Сегодня, 15:01

В Азербайджане установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и природный газ

Сегодня, 14:47

Песков: Россия ужесточит переговорную позицию по Украине

Сегодня, 14:43
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43