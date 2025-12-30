 Прогноз погоды на январь 2026: Температура близка к норме, осадков немного больше | 1news.az | Новости
Прогноз погоды на январь 2026: Температура близка к норме, осадков немного больше

16:45 - Сегодня
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на январь 2026 года.

Согласно многолетним климатическим наблюдениям, январь считается самым холодным месяцем года. В январе при частом вторжении на территорию страны арктических холодных воздушных масс погода бывает холодной, однако при преобладании тёплых воздушных масс месяц проходит более мягко.

В январе этого года ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в отдельных районах - немного выше нормы. Количество осадков за месяц прогнозируется в целом на уровне климатической нормы, в некоторых районах - несколько выше неё.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 4-6 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1 градус выше неё. Ночью температура воздуха будет 0-5 градусов тепла, в отдельные дни возможны заморозки до 3 градусов мороза; днём – 5-10 градусов тепла, в некоторые дни - до 2 градусов тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме, местами - несколько выше (норма 18–28 мм).

В городе Нахчыван, а также в Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 0–2 градуса тепла, что близко к климатической норме и несколько выше неё. В ночные часы температура будет 5–10 градусов мороза, в отдельные дни - до 13–18 градусов мороза; днём - 4–9 градусов тепла, в некоторые дни - от 0 до 5 градусов мороза. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне климатической нормы (норма 14–25 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесанском и Гядабейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 2-7 градусов мороза, в отдельные дни - до 9–14 градусов мороза; днём прогнозируется 3–8 градусов тепла, в некоторые дни - от 1 до 6 градусов мороза. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма 15–28 мм).

Восточный Зангезур: В Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачынском и Зангиланском районах ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 0–3 градуса тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха будет 2–7 градусов мороза, в отдельные дни - до 12–17 градусов мороза; днём ожидается 2-7 градусов тепла, в некоторые дни - от 1 до 6 градусов мороза. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне климатической нормы (норма 24–30 мм).

В Гяндже, Газахском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском, Джейранчёльском, Тертерском и Физулинском районах ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 2–4 градуса тепла, что близко к климатической норме и немного выше неё. В ночные часы температура воздуха будет 1–6 градусов тепла, в отдельные дни возможны заморозки до 2–7 градусов мороза; днём ожидается 6–11 градусов тепла, в некоторые дни - 0–3 градуса тепла. Месячное количество осадков прогнозируется вблизи климатической нормы, местами - несколько выше (норма 10–32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 1–4 градуса тепла, что близко к климатической норме и несколько выше неё. Ночью температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в отдельные дни - 5–10 градусов мороза; днём - 4–9 градусов тепла, в некоторые дни - от 0 до 5 градусов мороза. В горных районах ночью ожидается 9–14 градусов мороза, в отдельные дни - до 16–20 градусов мороза; днём - 0–5 градусов тепла, в некоторые дни - 3–8 градусов мороза. Месячное количество осадков прогнозируется вблизи климатической нормы, местами - несколько выше (норма 22–49 мм).

В Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зердабском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 3–5 градусов тепла, что соответствует климатической норме и на 1 градус выше неё. Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, в отдельные дни - 1–6 градусов мороза; днём прогнозируется 6–11 градусов тепла, в некоторые дни - до 4 градусов тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, местами - несколько выше (норма 17–31 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 1–5 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха будет 1–6 градусов тепла, в отдельные дни - 1–6 градусов мороза; днём - 6–11 градусов тепла, в некоторые дни - 0–3 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 2–7 градусов мороза, в отдельные дни - до 12–17 градусов мороза; днём - 1–6 градусов тепла, в некоторые дни — 2–7 градусов мороза. Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме, местами - несколько выше (норма 44–98 мм).

