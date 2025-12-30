Азербайджан готовится ввести обязательную сертификацию энергоэффективности новых зданий

Все вновь построенные, отремонтированные или капитально восстановленные жилые и нежилые здания в Азербайджане будут подлежать обязательной сертификации энергоэффективности.

Требование изложено в поправках к Закону «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности», утвержденных президентом Ильхамом Алиевым. Эти поправки определяют конкретный исполнительный орган, ответственный за управление информационной системой энергоэффективности, надзор за государственным контролем за энергоэффективностью и использованием ресурсов, ведение реестров энергоаудиторов и аудиторских организаций, организацию сертификации энергоэффективности зданий и проведение обязательных энергетических аудитов в случае необходимости.