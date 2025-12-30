Музыка, кино и шоу-бизнес Азербайджана в 2025: Что обсуждали, смотрели и слушали все? - ФОТО - ВИДЕО

2025 год оказался насыщенным для азербайджанского шоу-бизнеса, кино, музыки и культуры - от исторических байопиков и масштабных концертных мероприятий до громких музыкальных событий и международного признания артистов.

Уходящий год также запомнился громкими премьерами, возвращениями артистов, яркими дуэтами и хитами. В нижеприведенном обзоре - главные события года, определившие настроение в вышеуказанных сферах.

БАЙОПИК О ГАДЖИ ЗЕЙНАЛАБДИНЕ ТАГИЕВЕ - ФИЛЬМ ГОДА

Первая часть байопика о Гаджи Зейналабдине Тагиеве, снятого Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, была представлена зрителям в конце 2024 года и вызвала большой интерес. В этом году зрителям были показаны ещё две части проекта (всего их четыре), которые также привлекли внимание не только в Азербайджане, но и за рубежом – в декабре состоялась голливудская премьера проекта. Отметим, что генеральный продюсер картины - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссёр - Заур Гасымлы.

В уходящем году фильм «Tağıyev: Neft» завоевал свою первую международную награду: картина участвовала в престижном фестивале Dehancer Colourist Awards и стала победителем в номинации «Полнометражный фильм с качественной цветокоррекцией». Исполнитель роли Гаджи Зейналабдина Тагиева, народный артист Пярвиз Мамедрзаев, был признан лучшим актёром на 5-м кинофестивале тюркских фильмов «Коркут Ата» за своё мастерство в фильме.

Кроме того, фильм «Tağıyev: Нефть» был официально выдвинут кандидатом от Азербайджана на 98-ю премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм» - решение было принято Национальным комитетом по отбору фильмов на премию «Оскар», действующим при Союзе кинематографистов Азербайджана.

Особо подчеркнем, что съёмки проекта по масштабу уже вошли в историю современной азербайджанской кинематографии: массовки фильма проходили в 76 разных локациях, в них участвовали около 2500 человек. Для исторических сцен изготовлено более 300 декораций, создана мастерская по пошиву костюмов, а также подготовлены многочисленные образцы одежды, аксессуаров, ювелирных изделий и специального реквизита, что позволило максимально точно передать эпоху.

ОБНОВЛЕННАЯ ПОСТАНОВКА ОПЕРЫ «КЁРОГЛУ» С ЮСИФОМ ЭЙВАЗОВЫМ

В последние годы особое внимание уделяется переосмыслению классического наследия и внедрению современных сценических подходов - ярким примером этого стала обновлённая постановка оперы Узеира Гаджибейли «Кёроглу», подготовленная при поддержке PAŞA Bank – подчеркнем, что народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов блистательно воплотил роль Кёроглу. Принятая на ура постановка была адаптирована к современным сценическим эстетическим нормам, сочетая традиции с актуальными визуальными и музыкальными решениями, и стала важным инструментом укрепления общественной памяти, национальной идентичности и популяризации культурного наследия среди новых поколений.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХИЛАЛА БАЙДАРОВА НА ВЕНЕЦИАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Фильм «Boşluğa xütbə» (Sermon to the Void) был показан на Венецианском международном кинофестивале в рамках внеконкурсной программы, подтвердив высокий международный интерес к азербайджанскому кинематографу. В этом проекте Хилал Байдаров выступил как режиссёр, сценарист, монтажёр и продюсер, полностью формируя авторское видение картины. Главные роли исполнили Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов и Орхан Искендерли, а музыку к фильму написал Кенан Рустамлы. Постпродакшен проекта поддержало Киноагентство Азербайджанской Республики (ARKA), обеспечив итоговую реализацию замысла режиссёра.

Стоит отметить, что Хилал Байдаров уже стал знаковой фигурой в современном азербайджанском кинематографе - он был первым азербайджанским режиссёром, чья работа попала в основную программу Венецианского кинофестиваля, где в 2020 году показывали его фильм «In Between Dying». Показ «Boşluğa xütbə» ещё раз подчеркнул статус Байдарова как одного из ведущих авторов современного азербайджанского кино.

«ƏQRƏB MÖVSÜMÜ 2» - СЕРИАЛ ГОДА

Второй сезон сериала «Əqrəb mövsümü 2» стал одним из самых сильных и обсуждаемых телевизионных проектов года, уверенно закрепив за собой статус сериала года. Как и в первом сезоне, автором сценария выступил Азер Айдемир, который также исполнил главную роль. Проект ITV и ArtFilmBaku, основанный на реальных событиях, предложил зрителям новую историю в формате 12 эпизодов.

Помимо А.Айдемира, в сериале снялись Ариф Мовсумов, Ровшан Маммедли, Эмин Мирабдуллаев, Хаджар Агаева, Шалала Шахвеледгызы, Эльшан Рустамов и другие. В центре сюжета - похищение детей и драматические события, разворачивающиеся вокруг этой трагедии, а также судьбы людей, чьи жизни навсегда изменились. Особым и эмоциональным акцентом стал финал сезона: в титрах последнего эпизода были показаны архивные фотографии реальных людей, ставших прототипами героев, что напомнило зрителям, что за экранной историей стоят реальные события и настоящие человеческие судьбы.

DREAM FEST 2025 – МАСШТАБНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ НА БЕРЕГУ КАСПИЯ

Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST, организатором которого является бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, прошёл во второй раз и подтвердил статус одного из самых масштабных музыкальных событий на берегу Каспия. В этом году фестиваль состоялся в обновлённом формате: программа претерпела заметные изменения, однако, несмотря на корректировки, мероприятие прошло на высоком уровне и оставило позитивное впечатление у публики.

Одним из ключевых и наиболее запоминающихся фестивальных событий стал вечер памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, ставший ярким центральным моментом DREAM FEST 2025. Подчеркнем, что уже анонсировано проведение DREAM FEST 2026, что говорит о планомерном развитии проекта и его долгосрочных перспективах.

МИРОВЫЕ ЗВЁЗДЫ В БАКУ

Баку в 2025 году стал настоящей столицей живой музыки: город принимал мировых исполнителей, чьи концерты вызвали огромный интерес у зрителей и туристов со всего мира. На Олимпийском стадионе Джастин Тимберлейк собрал sold out, представив свои хиты и новые композиции жителям и гостям азербайджанской столицы. Crystal Hall принял группу OneRepublic, которая также выступила при аншлаге, подарив публике незабываемые впечатления. А рэпер TYGA зажёг сцену на фестивале DREAM FEST 2025, собрав фанатов хип-хопа.

Все артисты, выступавшие в Баку, находятся на волне популярности, и их концерты стали поводом не только для развлечений, но и для международного интереса к столице Азербайджана. В город прилетело немало туристов, многие из которых специально планировали поездку ради любимых исполнителей. Такие концерты в целом имеют важное значение для страны: они укрепляют международный имидж Баку как современного культурного центра, способствуют развитию туризма и музыкальной индустрии, а также создают уникальную атмосферу музыкального праздника для жителей и гостей Баку.

BOOLOOD - НОВАЯ ГЛАВА ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БАКУ

Фестиваль boolood стартовал в мае в историческом центре Баку, в Старом городе, открывая новую страницу уличной электронной культуры. Улица Азиза Алиева превратилась в пространство, где музыка, свет и визуальные эффекты создавали уникальную атмосферу для поклонников электронной музыки, а яркие кадры с первых вечеринок мгновенно разошлись по соцсетям.

6 сентября в рамках фестиваля на Площади Флага всех поклонников электронной музыки покорил артист мирового уровня - &ME, выступление которого стало настоящим событием для бакинской сцены - музыкой, визуалом и атмосферой артист подтвердил статус одной из ключевых фигур мировой хаус-сцены. Отметим, что выступление &ME посетили более 10 тысяч человек.

ОЧЕРЕДНАЯ НЕУДАЧА НА КОНКУРСЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ»

В этом году Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» представляла группа Mamagama с песней Run With U. Композиция привлекла внимание сочетанием современного звучания и национального колорита - в аранжировке звучит азербайджанский народный инструмент саз, который был задействован и в конкурсном номере, что стало важным акцентом и напоминанием о музыкальных корнях страны. Группе Mamagama не удалось пройти в финал - страна выбыла на стадии полуфинала, и, к сожалению, это происходит уже третий год подряд.

Отдельного внимания заслуживал сценический образ солиста группы Mamagama Асафа Мишиева. На его перчатке был вышитый камнями цветок хары бюльбюль - редкий карабахский символ, имеющий особое значение для Азербайджана. Этот элемент был не просто декоративной деталью, а осмысленным: хары бюльбюль олицетворяет красоту, стойкость и историческую культурную память, превращая образ артиста в визуальное высказывание о национальной идентичности на одной из самых крупных музыкальных сцен Европы.

EFENDI - ПРИГЛАШЕННАЯ ЗВЕЗДА НА КОНКУРСЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ 2025»

На «Евровидении-2025» в этом году зрителей впечатлил особый интервальный акт, в котором выступили артисты конкурса 2020 года, не сумевшие тогда выйти на сцену из-за пандемии - организаторы выбрали тех участников, чьи песни после отмены конкурса стали настоящими международными хитами.

Среди них была и азербайджанская певица Efendi (Самира Эфенди) с её мегахитом «Cleopatra» - подчеркнем, что Efendi стала первой в истории конкурса приглашённой звездой из Азербайджана для участия в интервальном акте, что стало знаковым событием в целом для современного азербайджанского шоу-бизнеса. Номер отличался масштабностью и роскошной постановкой: певица вышла на сцену, стоя на троне, и была окружена танцорами, создающими эффект триумфального въезда Клеопатры в Рим. Этот визуальный образ подчёркивал величие и драматизм композиции, что еще более усилило грандиозность и зрелищность номера.

Выступление Efendi вызвало бурный отклик зрителей и соцсетей, а сама певица отмечала в интервью 1news.az, что ощущает невероятную энергию и любовь публики: «Очень счастлива вернуться на сцену «Евровидения». «Cleopatra» снова зазвучала на конкурсе, и видеть, как зрители реагируют на неё, - это огромное счастье».

ВОЗВРАЩЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА НА «ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ»

В этом году Азербайджан вернулся на «Детское Евровидение» после четырёхлетнего перерыва - страну на международной сцене представляла 12-летняя Ягмур Насруллаева с песней «Miau Miau», ставшей хитом в TikTok.

Эта композиция стала символом нового подхода Азербайджана к конкурсу в целом - конкурсная песня создавалась полностью азербайджанской командой авторов - Мила Майлз, Рустам Рзаев, Dihaj и Хафиз Бахыш. Такой шаг подчёркивает стремление страны делать ставку на местные таланты, предоставляя молодым музыкантам возможность проявить себя на международной арене и развивать профессиональные навыки.

В итоге Ягмур заняла 15-е место, однако важно подчеркнуть, что для Азербайджана это был лучший опыт за годы участия: команда получила ценный международный опыт, а юная исполнительница впервые выступила на столь масштабной сцене, закладывая основу для будущих успехов страны на «Детском Евровидении».

«ABRAKADABRA» - ПЕСНЯ ГОДА

5 июня народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова представила новую песню «Abrakadabra» вместе с видеоклипом, который стал настоящим событием на местной сцене. Трек написан авторами её мегахита «S.O.S.» - Кязымджаном (музыка) и OGB (текст) - и его можно назвать своего рода продолжением предыдущего хита, посвящённого миру звёзд, яркости сцены и магии публичной жизни.

«Abrakadabra» стал музыкальным манифестом самой Айгюн Кязимовой: отражением её внутренней энергии, харизмы и стиля. В песне звучат строки вроде «Gözlərimdə parıldayır Gucci, gözələm necə Bellucci» (В глазах моих сияет Gucci, я красива, как Беллуччи) и «Sevimliyəm, sehrliyəm, güvənirəm şarma» (любима, волшебна, доверяю шарму). Кроме того, песня наполнена месседжами: «Sən mən ola bilmərsən, çox özünü yorma», «Tərzimi kopyala, oğra» (Копируй мой стиль, воруй) и другими, что подчёркивает уверенность артистки и её уникальный сценический образ.

И если говорить о самой А.Кязимовой, то она не сдаёт позиции: когда она работает, за ней включается весь шоу-бизнес, а её энергия и харизма делают её настоящим локомотивом сцены. «Abrakadabra» стала ярким доказательством того, что суперзвезда продолжает задавать ритм и настроение современной азербайджанской музыки.

«AYRI DÜŞDÜK» – ДУЭТ ГОДА

Совместная работа народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой и певицы AISEL (Айсель Мамедовой) стала одним из самых ярких музыкальных дуэтов года. Их творческий союз привлёк внимание публики ещё весной - во время концерта Бриллиант Дадашевой 8 марта в Бакинском конгресс-центре, где была представлена песня «Get, başqa birini tap», написанная AISEL на стихи Наримана Аббасзаде. Трек быстро стал популярным, а интерес к дуэту оказался заметно выше ожиданий.

Успех первой совместной работы получил продолжение в новой композиции «Ayrı düşdük», которую артистки исполнили именно дуэтом. Песня, посвящённая теме разлуки и эмоциональной связи, сохраняющейся несмотря на расстояние, органично раскрыла вокальное сочетание двух певиц и была тепло принята слушателями, закрепив этот творческий союз как один из самых удачных дуэтов года.

РОЙА АЙХАН – 25 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

2025 год стал особенным для народной артистки Ройи Айхан: в этом году она отметила 25-летие своей творческой карьеры. В честь этого певица дала четыре концерта: два – во Дворце Гейдара Алиева и два в Бакинском конгресс-центре. На сцене певица не делала ставку на масштабные шоу и сложные постановки, она просто пела свои хиты, которые публике полюбились за эти 25 лет. Каждая песня «оживала» в зале, а атмосфера была наполнена искренними эмоциями, теплом и ностальгией.

Концерты стали не только праздником музыки, но и поводом вспомнить ключевые моменты карьеры певицы, её встречи с поклонниками и лучшие песни, которые сопровождают целое поколение аудитории. Этот год для Ройи Айхан подтвердил: её творчество остаётся актуальным и любимым, а каждый концерт – настоящая встреча с сердцем зрителей.

ЗВЕЗДНОЕ ПРИМИРЕНИЕ ГОДА

Примирение народных артисток Ройи и Айгюн Кязимовой стало одним из самых обсуждаемых и при этом тёплых моментов года в азербайджанском шоу-бизнесе. Долгие годы певицы находились в состоянии так называемой «холодной войны», причины которой со временем утратили актуальность, поэтому их совместное появление в непринуждённой обстановке стало для многих приятной неожиданностью.

Дополнительный интерес вызвал и жест самой Айгюн Кязимовой, опубликовавшей совместное фото с Ройей в Stories, окончательно задав позитивный тон обсуждениям в соцсетях. Более того, обе артистки дали понять, что примирение - не просто символический жест, а начало нового этапа: они анонсировали будущие проекты, которые уже сейчас вызывают высокий интерес у публики, и похоже, одна из самых затяжных историй противостояния двух ключевых фигур сцены действительно осталась в прошлом.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСПЕХ РОЗЫ ЗЯРГЯРЛИ

Отдельного внимания в этом году заслуживает Роза Зяргярли: её песня «İstədim», хоть и была выпущена в 2024 году, стала международным хитом именно в уходящем году, и фактически открыла артистке путь к широкой популярности в странах Центральной Азии - Казахстане и других странах региона, где сегодня она собирает многотысячные площадки и стадионы. Именно этот трек стал ключом к новому этапу её карьеры, выведя имя певицы далеко за пределы азербайджанского шоу-рынка.

На волне успеха Роза подписала контракт с российским музыкальным лейблом и студией звукозаписи, а также анонсировала дуэт с народным артистом РФ Стасом Михайловым. Артистка стала частой гостьей крупных медийных площадок - в том числе появилась в эфире у Андрея Малахова в самом рейтинговом проекте на российском ТВ «Привет, Андрей!». Подчеркнем, что песня, ставшая вирусным хитом в TikTok, в кратчайшие сроки принесла ей то, к чему многие исполнители идут годами: массовое признание, востребованность и устойчивый интерес со стороны международной аудитории.

ЗВЕЗДНЫЕ КАМБЭКИ

Этот год оказался особенно громким для камбэков на азербайджанской сцене. Через 13 лет творческого затишья на сцену вернулась звезда «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде. Её яркое возвращение стало настоящим событием: эффектный выход на бирюзовую дорожку DREAM FEST 2025 сразу же привлёк внимание публики, а сам фестиваль стал отправной точкой её нового этапа в карьере, так как именно там состоялся релиз нового трека «Alov və buz», написанного командой шведских авторов на слова Sheyh Ree.

Спустя четыре года после предыдущего молчания, на сцену с песней «Dön» (музыка и слова Рафаэль Шабанов) вернулся и один из самых ярких и экстравагантных представителей азербайджанской эстрады Самир Багиров. В ставшем хитом треке «Dön» звучит выразительная строчка «Qarabağ kimi dön» («Вернись как Карабах»), акцентирующая тему разлуки и возвращения, символизируя одновременно надежду и победу.

Оба возвращения были яркими, долгожданными и встречены на ура зрителями, соскучившимися по знаковым для азербайджанской эстрады артистам – эти события подчеркнули, что азербайджанская сцена готова к новым ярким проектам и возвращению любимых исполнителей.

Спустя почти два десятилетия песня «Ağlama» (музыка - Наиля Мирмамедли, слова - Гюльага Тенха) получила свой громкий и запоминающийся камбэк. Композиция из репертуара народной артистки Ройи Айхан вновь покорила слушателей после исполнения в финале шоу «Səs Azərbaycan», где песня прозвучала в дуэте с победительницей сезона Джамилей Гашимовой. Эмоциональное выступление подарило «Ağlama» новое дыхание: трек возглавил Top 100 Azerbaijan по версии Apple Music и стремительно набрал популярность на стриминговых платформах, подтвердив, что настоящие хиты умеют возвращаться и впечатлять публику спустя годы.

ДЖАМИЛЯ ГАШИМОВА – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА «SƏS AZƏRBAYCAN»

25 мая на канале ITV завершилась азербайджанская версия мирового проекта The Voice - Səs Azərbaycan. Финал шоу стал настоящим праздником музыки: за звание лучшего голоса страны боролись талантливые исполнители, а сердца зрителей покорила Джамиля Гашимова (JIVA). Её наставницей была народная артистка Азербайджана Ройа Айхан, чье руководство и поддержка помогли Джамиле ярко раскрыться на сцене.

По итогам смс-голосования Джамиля набрала 45% голосов зрителей, что принесло ей заслуженную победу, титул лучшего голоса Азербайджана и сертификат на 25 000 манатов. Этот успех стал для певицы отправной точкой нового этапа карьеры - теперь перед ней открылись новые возможности для творчества, записи студийных треков и участия в музыкальных проектах на национальном и международном уровнях.

Победа в Səs Azərbaycan не только подтвердила талант Джамили Гашимовой, но и закрепила её как одну из сильных вокалисток, готовых заявить о себе широкой аудитории.

ТЕЙМУР ГАНИФАЕВ ПОЛУЧИЛ ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ НА «НОВОЙ ВОЛНЕ 2025».

Теймур Ганифаев, один из самых ярких участников последнего сезона вокального шоу «Səs Azərbaycan» и сын солиста легендарной группы «Кярван» Ильгара Хаяла, стал обладателем приза зрительских симпатий на международном музыкальном конкурсе «Новая волна 2025» в Казани. Награду ему вручили известные российские артисты Сергей Лазарев и Алексей Чумаков. С.Лазарев отметил, что, несмотря на оценки жюри, самые важные судьи для артиста - это зрители, а Теймур заслуженно получил один из главных призов конкурса.

Сам певец поблагодарил Всевышнего, свою команду и всех, кто поддерживал его на протяжении подготовки и выступления, отметив, что ощущает огромную радость от признания публики.

BY RAHMANLI – ПРОРЫВ ГОДА

Музыкальный проект By Rahmanlı, созданный с помощью искусственного интеллекта Эльгюном Рахманлы, можно смело назвать прорывом года. Песни проекта, начиная с первого трека «Hardasan yar», быстро стали вирусными и звучали повсюду - от TikTok до стриминговых платформ, собирая миллионы просмотров и лайков. Особенность проекта в том, что ИИ не просто воспроизводит звук, а создаёт полноценные вокальные партии, включая женский вокал, с нужной эмоциональной окраской, а алгоритмы помогают находить треки, которые мгновенно откликаются у аудитории.

By Rahmanlı наглядно продемонстрировал, как искусственный интеллект уже меняет музыкальную индустрию, превращая цифры и данные в эмоции, ускоряя творческий процесс и открывая новые горизонты для артистов и слушателей.

Пусть наступающий 2026 год принесёт ещё больше вдохновения для артистов и создателей проектов, радости для зрителей, а каждый день будет наполнен творческими открытиями и интересными экспериментами! Пусть музыка, кино и культура продолжают объединять людей, вдохновлять и создавать настроение праздника каждый день! С наступающим Новым годом!

Читайте по теме:

Азер Айдемир ответил адвокатам на критику сериала «Əqrəb mövsümü»: «Это абсурд!» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Адвокат Лейла Акперова о скандале вокруг «Əqrəb mövsümü»: Пренебрежительное отношение к адвокатам и адвокатуре недопустимо! - ВИДЕО

Прерванные жизни: Кого Азербайджан потерял в 2025 году - ФОТО