Президент утвердил новый состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении нового состава Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

Глава государства постановил утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО:

начальник Главного управления нотариата, регистрации и реестра Министерства юстиции АР;

начальник отдела финансирования социальных сфер Министерства финансов АР;

директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения АР;

член Правления Общественного объединения «Юридический анализ и исследования»;

член Правления Национального форума НПО Азербайджана;

председатель Президиума Азербайджанской культурной ассоциации «Симург»;

член Правления Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар».