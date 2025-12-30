Посол РФ о российско-армянских связях: непростой этап

Отношения Армении и России сейчас переживают непростой этап, проходят проверку на прочность в условиях геополитической турбулентности.

Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете "Ноев ковчег".

"Все мы видим, что наши отношения сейчас переживают непростой этап, проходят проверку на прочность в условиях геополитической турбулентности, волны которой докатываются и до региона Южного Кавказа. Преодоление этих вызовов требует от обеих сторон политической воли, стратегической дальновидности и мудрости для сохранения наработанного массива двустороннего взаимодействия", - сказал российский дипломат, передает ТАСС.