В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

Отрегулированы цены на ряд лекарственных препаратов.

Как сообщили в Тарифном совете, на заседании ведомства был утвержден верхний предел цен на 237 вновь прошедших государственную регистрацию лекарственных средств. Кроме того, на 5 препаратов верхний предел цен был снижен, передает 1news.az.

В целях обеспечения бесперебойного снабжения были внесены изменения в верхний предел цен на 53 лекарственных средства. Данные изменения произведены в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Кабинета Министров № 209 от 3 июня 2015 года, и Инструкцией, утвержденной Постановлением Тарифного (ценового) совета от 21 июля 2015 года.

Полный список лекарственных средств с утвержденными предельными ценами (с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, названия действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества и страны-производителя) размещен в разделе «Лекарственные средства» на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az).

Данные решения вступают в силу с 1 января 2026 года.