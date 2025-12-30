Праздничные выходные с сериалами: Главные новинки от Азербайджана до Netflix - ФОТО - ВИДЕО

1news.az подготовил для читателей подборку новых сериалов, которые сделают праздничные выходные ещё уютнее и ярче.

С 31 декабря в Азербайджане начинаются праздничные дни, посвящённые Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира. Выходные продлятся пять дней, и провести их интересно помогут свежие сериальные новинки, о разных жанрах, сюжетах и атмосфере которых мы расскажем ниже.

«DIRILƏN ADAM»

Жанр – драма (Азербайджан)

Режиссер - Бахрам Ягублу

В главных ролях: Санубар Искендерли, Физули Гусейнов, Ясин Хязи, Гюнай Гасан.

Сюжет: Основу сериала составил одноимённый роман выдающегося азербайджанского писателя Мир Джалала Пашаева. Классический текст адаптирован под современные реалии: сюжет переработан так, чтобы быть близким и понятным сегодняшним зрителям, а ключевые темы - социальное и моральное возрождение личности и общества - звучат в новом, актуальном ключе.

Уже вышедшие эпизоды сериала «Dirilən adam» доступны на официальном YouTube канале проекта по следующей ссылке.

«TILOV»

Жанр – криминальная драма (Азербайджан)

Режиссер – Эмиль Гулиев

В главных ролях: Амид Гасымов, Кямаля Пириева, Ульви Гашим, Ульви Гасанлы, Эльшан Аскеров, Мелек Мустафа

Сюжет: Главный герой - сотрудник полиции, который ведёт расследование серии загадочных убийств и пытается раскрыть правду, несмотря на сложности и препятствия.

Все эпизоды сериала «Tilov» доступны на официальном YouTube канале ITV по следующей ссылке.

«ПОКИНУТЫЕ» (Netflix)

Жанр - драма, вестерн

Режиссеры - Отто Батхёрст, Гвинет Хердер-Пэйтон, Стивен Серджик

В главных ролях: Ламар Джонсон, Лина Хиди, Лукас Тилл, Джиллиан Андерсон, Ник Робинсон, Диана Сильверс, Эшлинг Франчози, Эмбер Альварес

Сюжет: Набожная ирландка Фиона Нолан никак не может зачать ребенка и в попытке создать семью берет под опеку четырех сирот. Она селится с детьми на небольшой ферме вдали от цивилизации, однако тихому, размеренному существованию самодельного приюта в скором времени приходит конец: на пороге появляется богатая Констанция Ван Несс и заявляет, что все местные земли по праву принадлежат ей. Не желая уступать, Фиона встает на защиту дома и своих подопечных.

«СПАРТАК: ДОМ АШУРА» (Starz)

Жанр - боевик, драма (США)

Режиссеры - Рик Джейкобсон, Робин Грэйс

В главных ролях: Камерон Родс, Дэниэл Бос, Джордан Селвин, Иден Харт

Сюжет: I век до нашей эры, Римская империя. Бывший гладиатор Ашур добился власти, и теперь он владеет гладиаторской школой, которой когда он принадлежал. Объединившись со свирепой гладиаторшей, он создаёт новый вид зрелищ, который вызывает недовольство элиты.

«ЧУДОВИЩЕ ВНУТРИ МЕНЯ» (Netflix)

Жанр - триллер, драма, детектив (США)

Режиссеры - Антонио Кампос, Лайла Нойгебауэр, Тайн Рафаэли

В главных ролях: Клэр Дэйнс, Мэттью Риз, Бриттани Сноу, Натали Моралес, Джонатан Бэнкс,Тим Гини, Эттьенн Пак, Дэвид Лайонс

Сюжет: Спустя несколько лет после гибели сына известная писательница Агата Уиггс всё ещё не оправилась от потери. Женщина живёт в одиночестве в большом доме и почти не пишет. Неожиданно у неё появляется идея для новой книги, когда соседний дом покупает Найл Джарвис, влиятельный магнат недвижимости, который подозревался в убийстве жены. Одновременно очарованная и напуганная новым соседом, Агата начинает собственное расследование исчезновения жены Найла.

«ЗЛОЙ УМЫСЕЛ» (Amazon)

Жанр – триллер (США)

Режиссеры - Майк Баркер, Леонора Лонсдэйл

В главных ролях: Дэвид Духовны, Джек Уайтхолл, Карис ван Хаутен, Тедди-Роуз Маллсон-Аллен, Феникс Ларош, Раза Джеффри, Кристин Адамс

Сюжет: Обаятельный репетитор Адам Хили проникает в жизнь богатой семьи Таннеров, чтобы разрушить их жизнь. По мере того как разворачивается его мстительный план, семье приходится противостоять врагу, живущему под их собственной крышей.

«ГОРОД ТЕНЕЙ» (Netflix)

Жанр - триллер, драма, криминал (Испания)

Режиссер - Хорхе Торрегросса

В главных ролях: Вероника Эчеги, Маноло Соло, Ана Вахенер, Исак Феррис, Хорди Рико, Давид Бажес, Агата Рока

Сюжет: В Барселоне таинственный убийца жестоко расправляется с Эдуардом Пинто, главой влиятельной строительной компании, сделав его чудовищной декорацией фасада одного из знаменитых зданий архитектора Антонио Гауди. Чтобы раскрыть это преступление, начальник местной полиции собирает следственную группу из профессионалов, к которой присоединяется инспектор Майло Маларт, ранее отстраненный от службы за недисциплинированность. Исследуя запутанную цепочку улик, Майло и его напарница Ребека Гарридо приходят к выводу, что преступник готовится к новому ритуальному убийству.

«ОДНА ИЗ МНОГИХ» (Apple TV+)

Жанр - фантастика, драма (США)

Режиссеры - Гордон Смит, Винс Гиллиган, Адам Бернштейн

В главных ролях: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, Мириам Шор, Самба Шутте, Меник Гунератне, Даринка Аронс

Сюжет: Альбукерке, Нью-Мексико, США. Писательница Кэрол Стурка - единственная женщина, устойчивая к вирусу счастья, поразившему всю планету. Вирус явно опасен: сотрудники службы доставки стали сговорчивыми настолько, что готовы раздобыть базуку и даже танк, а в городе постоянно что-то горит. Вечно несчастной Кэрол предстоит спасти мир от счастья.

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ОНА» (Peacock)

Жанр – драма (США, Австралия)

Режиссер - Кейт Дэннис, Минки Спиро

В главных ролях: Сара Снук, Дакота Фаннинг, Майкл Пенья, Джейк Лэси, Дьюк Макклауд, Дэниэл Монкс, Джей Эллис

Сюжет: Марисса Ирвин приезжает за сыном, который после школы отправился в гости к новому другу. Дверь ей открывает незнакомая женщина, утверждающая, что она ничего не знает ни о каких мальчиках. Так начинается самый страшный родительский кошмар.

«ОНО: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕРРИ» (HBO)

Жанр - ужасы, фэнтези (США, Канада)

Режиссеры - Андрес Мускетти, Эндрю Бернштейн, Эммануэль Осей-Куфур мл.

В главных ролях: Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Стефен Райдер, Матильда Лоулер, Аманда Кристин, Клара Стэк

Сюжет: 1962 год. Военный Лерой Хэнлон вместе с женой Шарлотт и сыном Уиллом переезжают в небольшой город Дерри в штате Мэн. Лерой прибывает на военную базу неподалёку для участия в секретном задании, но новые сослуживцы встречают его с холодом. Когда в городе начинают погибать дети, группа школьников, в которую влился Уилл Хэнлон, расследует цепочку смертей.

«ФЛОРЕНТИЙСКИЙ МОНСТР» (Netflix)

Жанр - триллер, драма, криминал, детектив, биография (Италия)

Режиссер - Стефано Соллима

В главных ролях: Луиджи Камилло, Серджо Альбелли, Клаудио Василе, Марко Буллитта, Валентино Манниас, Джакомо Фадда, Антонио Тинтис, Франческа Олия

Сюжет: История Флорентийского монстра - итальянского серийного убийцы, который совершил 8 двойных убийств с 1968 по 1985 годы.

«МЁРДО: СМЕРТЬ В СЕМЬЕ» (Hulu)

Жанр - триллер, драма, криминал, детектив, биография (Hulu)

Режиссер - Стивен Пит, Кэт Кэндлер, Эрин Ли Карр

В главных ролях: Патриша Аркетт, Джейсон Кларк, Бриттани Сноу, Джонни Берхтольд, Уилл Харрисон, Джералд Макрэйни, Патрик Дарро, Рамона Флойд

Сюжет: Супруги Мэгги и Алекс Мердо наслаждаются роскошной жизнью в Южной Каролине. Это одно из самых влиятельных и могущественных семейств в штате, ведь Алекс — успешный адвокат, продолживший семейную династию. Но ситуация меняется, когда их сын Пол становится обвиняемым. Следствие утверждает, что он виновен в смерти пассажирки своей моторной лодки. Он вел судно в состоянии алкогольного опьянения и допустил аварию. В ходе изучения фактов выясняется, что это не единственная смерть, к которой могут быть причастны Мердо. Чтобы не дать замять дело, Мэнди Мэтни ведет подкаст «Убийства Мердо», проводит собственное расследование и делится фактами. Чем дальше продвигается разбирательство, тем все более неприглядные факты об этом семействе становятся известны общественности.

