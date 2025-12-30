Посол Азербайджана поднял в МИД РФ вопрос выполнения договоренностей Алиева и Путина по самолету AZAL

По инициативе азербайджанской стороны посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-российских отношений и оценили политические итоги 2025 года.

Посол Рахман Мустафаев подчеркнул, что встреча президентов Азербайджана и России 9 октября в Душанбе стала важным шагом в нормализации двусторонних отношений на фоне трагической катастрофы пассажирского самолёта AZAL в декабре 2024 года.

Рахман Мустафаев подчеркнул важность скорейшего выполнения договоренностей двух лидеров, в частности, заявления президента Владимира Путина о том, что «Россия сделает всё необходимое для предоставления компенсации в таких трагических случаях, и действия всех должностных лиц будут должным образом оценены».

Источник: АПА