Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди - ФОТО

24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спецпредставитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства об условиях, созданных в парке.

Парк Победы общей площадью 9 гектаров был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года. В июле глава государства ознакомился с проводимой здесь работой.

Было сообщено, что от входа в парк к Триумфальной арке ведут 44 ступени. Надписи на установленных в их центральной части досках рассказывают о ходе войны, в том числе приводятся названия освобожденных населенных пунктов. На досках также приведены данные об итогах проведенной в 2023 году антитеррористической операции.

Высота Триумфальной арки составляет символические 44 метра, что соответствует числу дней Отечественной войны. Строение состоит из 10 этажей и террасы. На террасе, как символ Дня Победы, возведена конструкция в виде цифры восемь. На девятом этаже создан выставочно-экспозиционный зал «Галерея Победы».

На территории парка проведены широкомасштабные работы по благоустройству, созданы фонтаны, установлены системы освещения и музыкального сопровождения. При строительстве особое внимание уделялось защите существующих деревьев. В целом, в парке высажено более 500 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников и цветов.

Создание Парка Победы в городе Ханкенди имеет важное значение. Прежде всего, этот проект отражает боевой дух, беспрецедентный героизм азербайджанского народа, проявленные во имя восстановления исторической справедливости и защиты территориальной целостности страны, грандиозную Победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне. В то же время парк будет служить эффективной организации досуга жителей и гостей Ханкенди. Кроме того, создание таких зон отдыха свидетельствует об успешном продолжении широкомасштабных строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.