 Платформа «Азербайджанский язык»: Новый этап цифрового обучения - ИНТЕРВЬЮ
Платформа «Азербайджанский язык»: Новый этап цифрового обучения - ИНТЕРВЬЮ

Фаига Мамедова15:46 - Сегодня
Платформа «Азербайджанский язык»: Новый этап цифрового обучения - ИНТЕРВЬЮ

На днях в Азербайджанском университете языков состоялась презентация инновационной платформы «Азербайджанский язык».

Автором идеи и руководителем проекта является Алена Алиева.

Реализация данного проекта приобрела особую актуальность на фоне высказываний Президента Ильхама Алиева на юбилее Национальной Академии наук Азербайджана о необходимости сохранения и развития родного языка, в которых глава государства подчеркнул, что защита чистоты азербайджанского языка и ограждение его от необоснованных заимствований должны стать делом каждого гражданина - от ученых и журналистов до политиков, поскольку утрата языкового наследия неизбежно ведет к подрыву национальной идентичности.

Подробностями реализации платформы в интервью 1news.az поделились проректор Азербайджанского университета языков по международным отношениям, доцент кафедры общего языкознания Жаля Гарибова и старший преподаватель кафедры азербайджанского языкознания, ключевой эксперт проекта Сабина Алиева.

На фото: Сабина Алиева и Жаля Гарибова

- Жаля ханум, не могли бы вы предоставить подробную информацию о платформе «Азербайджанский язык»?

- Процесс обучения на нашей платформе носит комплексный характер и базируется на развитии четырех ключевых языковых навыков: чтении, аудировании, письме и разговорной речи. Все необходимые материалы и практические задания по этим направлениям уже полностью интегрированы в систему.

Помимо базовых навыков, платформа предлагает специализированные разделы по грамматике, лексике и социолингвистике, а также доступ к дополнительным ресурсам. Обучение структурировано по 6 уровням владения языком. Каждый этап тщательно проработан: словарный запас и грамматические правила строго соответствуют конкретному уровню сложности. Мы уверены, что такой системный подход существенно упростит изучение азербайджанского языка для иностранцев.

- Планируется ли локализация платформы на другие языки, помимо английского, например, на русский, с целью расширения географии пользователей?

- Да, локализация на русский язык входит в наши ближайшие планы. Мы понимаем, что данный ресурс будет крайне востребован не только за рубежом, но и среди русскоязычных граждан Азербайджана. В целом наша стратегия развития подразумевает постоянное расширение географии проекта, поэтому в будущем мы планируем адаптировать платформу и на другие иностранные языки.

- На какие возрастные группы ориентирован контент платформы?

- В настоящее время контент платформы рассчитан на взрослую аудиторию (adult learners), то есть, на лиц старше 16 лет. В перспективе возможна адаптация системы и для детской возрастной группы, тем более, что нашими специалистами уже разработаны соответствующие учебные пособия. Однако на данном этапе мы не рассматривали этот вопрос детально, так как для детей предусмотрены отдельные специализированные издания.

- Предусмотрен ли выпуск мобильного приложения данной платформы?

- На сегодняшний день у нас нет утвержденного пошагового плана по разработке мобильного приложения. Тем не менее, такая концепция существует: мы рассматриваем создание приложения в будущем как логический этап развития и масштабирования нашего проекта.

- Предусмотрена ли на платформе выдача сертификатов, подтверждающих уровень владения азербайджанским языком?

- Непосредственно на самой платформе выдача сертификатов на данный момент не предусмотрена. Наша приоритетная задача — качественное обучение и поддержка всех, кто изучает язык: как иностранных граждан, так и местных русскоязычных жителей, учитывая этноязыковое разнообразие населения Азербайджана.

Официальное подтверждение знаний будет осуществляться через Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ). В рамках нашего совместного проекта мы уже разработали дескрипторы для оценки уровней владения языком и подготовили соответствующие тестовые материалы. После того как процедура сертификации будет официально утверждена на государственном уровне, выдачей сертификатов будет заниматься именно ГЭЦ.

- Сабина ханум, не могли бы вы, как один из координаторов проекта и автор учебных пособий, рассказать нам о целях инициативы и о материалах, которые вы подготовили?

- Наша основная цель - создать комплексную и доступную базу для изучения азербайджанского языка. Для этого нашей командой была подготовлена полноценная линейка учебников, охватывающая все уровни владения языком: от начального до продвинутого.

Особое внимание мы уделяем подрастающему поколению. Нами разработано пособие для детей 6–10 лет, а совсем недавно, 18 ноября, состоялась презентация нашего нового издания для самых маленьких — детей в возрасте 4–6 лет - под названием «Изучаем азербайджанский язык».

Кроме того, мы активно работаем над специализированной литературой. В прошлом году совместно с Жалей ханум мы издали учебник по грамматике азербайджанского языка на английском языке. Также в нашем портфолио есть учебное пособие, подготовленное мной по заказу Московского государственного университета специально для русскоязычной аудитории. Таким образом, наши материалы охватывают самые разные возрастные и языковые группы.

- А есть ли какие-то международные стандарты оценки языковых навыков?

- Мы разработали программу оценки языковых навыков на основе стандартов CEFR (Common European Framework of Reference for Languages - Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). В соответствии с этим документом, который определяет шесть уровней владения языком, нами подготавливаются и проводятся экзамены. Вероятно, в будущем эти стандарты будут обновляться и дополняться новыми уровнями.

- Студенты каких стран проявляют наибольшую активность в освоении азербайджанского языка?

- География интереса к нашему языку достаточно обширна. Например, я уже три года преподаю азербайджанский язык в Хорватии, в Загребском университете. Мы наблюдаем там стабильно высокий интерес: на протяжении всего этого времени студенты регулярно записываются на курсы и успешно проходят обучение.

Кроме того, наши образовательные центры активно функционируют в таких странах, как Венгрия, Пакистан, Сербия, Румыния, Россия, Беларусь и Узбекистан. В каждом из этих представительств ведется преподавание азербайджанского языка. Важно отметить, что наша программа не ограничивается только лингвистикой: например, в Румынии и России также преподается дисциплина «Азербайджанский мультикультурализм». В целом, системное обучение языку сегодня организовано во всех наших зарубежных центрах.

