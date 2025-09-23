Историческое событие в Азербайджане: Совместный семинар ITMF и АТА впервые в Баку

Азербайджанская Текстильная Ассоциация (ATA) в рамках сотрудничества с одной из наиболее авторитетных организаций мировой текстильной отрасли – Международной Федерацией Производителей Текстиля (ITMF), при партнёрстве AZPROMO, а также при спонсорской поддержке компаний GiLTEX и Prime Cotton впервые организует в нашей стране масштабный международный семинар.

Это мероприятие станет не только первым в истории более чем 120-летней деятельности ITMF событием в Азербайджане, но и сыграет значимую роль в интеграции текстильной промышленности нашей страны в мировое сообщество.

Семинар состоится 7 октября 2025 года в отеле Hyatt Regency Hotel в Баку. В рамках программы будут рассмотрены стратегические вопросы, включая законодательные реформы, устойчивое развитие, прослеживаемость продукции и расширение экспортных возможностей.

Исполнительный директор АТА Фарида Ахундова отметила:

«Организация первого семинара ITMF в Азербайджане для нас является не только предметом гордости, но и событием стратегической важности. Это уникальная возможность для обмена международным опытом, укрепления глобальных партнёрств и формирования будущего нашей отрасли».

С основным докладом на тему «Глобальные текстильные тренды: законодательство, прослеживаемость и устойчивое развитие» выступит Генеральный директор ITMF доктор Кристиан Шиндлер. Кроме того, участие международных организаций, государственных структур и лидеров отрасли создаст уникальную платформу для стратегического диалога и сотрудничества.

Мы приглашаем предпринимателей, инвесторов и представителей отрасли, желающих внести вклад в будущее азербайджанской текстильной промышленности, стать частью этого высокоуровневого делового события.

Ссылка для регистрации: https://textile.az/itmf-azerbaycan-tekstil-assosiasiyasi-seminari-2025/

Дата: 7 октября 2025 года, 09:00 – 17:30

Место проведения: Hyatt Regency Hotel, Баку, Азербайджан

Азербайджанская Текстильная Ассоциация (ATA)

Основанная в 2018 году, ATA является единственной некоммерческой организацией, направленной на поддержку развития текстильного сектора страны. Ассоциация объединяет компании, работающие в сфере хлопка и текстильного производства, содействует адаптации международных стандартов и поддерживает повышение глобальной конкурентоспособности азербайджанского текстиля.

Международная Федерация Производителей Текстиля (ITMF)

Созданная в 1904 году, ITMF является ведущим глобальным форумом, объединяющим всю цепочку создания стоимости в текстильной индустрии более чем в 40 странах мира. Федерация предоставляет ключевую отраслевую информацию и аналитические обзоры, направляя глобальные инвестиционные и политические решения. ITMF играет важную роль в продвижении устойчивого развития, цифровой трансформации и перехода к циклической экономике.