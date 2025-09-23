 Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии

First News Media14:16 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Ваше Величество,

Дорогой брат,

Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия – Дня провозглашения Королевства.

Общие духовные ценности, религиозно-культурные корни и крепкая дружба, объединяющие наши братские народы, являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Нас радует сегодняшний уровень отношений с нашим надежным партнером – Саудовской Аравией, основанных на взаимном доверии и поддержке.

Круг вопросов нашей двусторонней повестки дня в настоящее время с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. Выражаю наше стремление продолжать взаимодействие с целью дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, промышленности, инвестиций, альтернативной и возобновляемой энергетики, зеленого перехода и в других областях.

Сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере получило развитие и вышло на новый уровень. Высоко оцениваю деятельность ведущей компании Вашей братской страны ACWA Power в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в частности, строительство Хызы-Абшеронской ветряной электростанции, которая станет крупнейшей ветряной электростанцией в Кавказском регионе. Этот проект играет важную роль в диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. В то же время заслуживает одобрения нынешний уровень нашего взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Высоко оцениваю плодотворное сотрудничество наших стран в рамках международных организаций, особенно Организации исламского сотрудничества, с удовлетворением отмечаю, что в следующем году в Азербайджане будет проведен саммит ОИС.

Уверен, что межгосударственные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией, черпающие силы в наших богатых духовных ценностях, братстве двух народов, нашими совместными усилиями будут и дальше развиваться по восходящей линии и крепнуть как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Саудовской Аравии – постоянного благополучия и процветания».

Поделиться:
326

Актуально

Xроника

Президент и первая леди Азербайджана прибыли в штаб-квартиру ООН

Политика

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Общество

«Gabala Hospitality Group» представила Азербайджан на «Международных днях гастрономии» в ...

Общество

Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный ...

Xроника

Президент и первая леди Азербайджана прибыли в штаб-квартиру ООН

Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии

Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом и главным операционным директором компании Blackstone - ФОТО

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с председателем и главным исполнительным директором Neuberger Berman - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета

Региональный президент BP награжден орденом «Шохрат»

Ильхам Алиев поздравил ФК «Карабах» с победой в первом туре основного этапа Лиги чемпионов - ФОТО

Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

Последние новости

В Баку запускается новый регулярный автобусный маршрут

Сегодня, 18:30

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Сегодня, 18:15

Сахиба Гафарова обсудила с новым послом Польши перспективы сотрудничества

Сегодня, 18:00

На Генеральной Ассамблее ООН начались высокоуровневые дебаты

Сегодня, 17:55

10-й по счету Caspian Air Cargo Summit отличился рекордным числом участников и знаменательными заявлениями

Сегодня, 17:50

Рубио допустил прекращение содействия США в урегулировании российско-украинской войны

Сегодня, 17:47

Президент и первая леди Азербайджана прибыли в штаб-квартиру ООН

Сегодня, 17:37

Экс-начальник охраны Сержа Саргсяна обвинил его в продаже земель близ «Ераблура»

Сегодня, 17:25

Академия Алины Кабаевой примет участие в III Играх стран СНГ

Сегодня, 17:05

Объявлен дополнительный набор в колледжи

Сегодня, 17:00

Возрождение Лачина: еще 20 семей вернулись в родной город - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:52

В Баку одну из центральных улиц перекроют на два дня

Сегодня, 16:35

TƏBİB поблагодарил водителей - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям: Женщине не к лицу тюрьма

Сегодня, 16:10

Образовательная программа Azercell «DataMinds Bootcamp» подготовила новых специалистов в области данных и искусственного интеллекта - ФОТО

Сегодня, 15:58

Глава МАГАТЭ хочет стать генсеком ООН

Сегодня, 15:53

Пашинян: Нынешняя Конституция Армении - навязанная повестка дня

Сегодня, 15:45

В Турции арестованы таможенники, продававшие в Telegram секретные данные об оборонке

Сегодня, 15:38

Серж Саргсян ответил Пашиняну цитатами Марка Твена и Альберт Эйнштейна

Сегодня, 15:33

В двух городах Азербайджана откроют фан-зоны для III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 15:28
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30