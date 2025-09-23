Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Ваше Величество,

Дорогой брат,

Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия – Дня провозглашения Королевства.

Общие духовные ценности, религиозно-культурные корни и крепкая дружба, объединяющие наши братские народы, являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Нас радует сегодняшний уровень отношений с нашим надежным партнером – Саудовской Аравией, основанных на взаимном доверии и поддержке.

Круг вопросов нашей двусторонней повестки дня в настоящее время с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. Выражаю наше стремление продолжать взаимодействие с целью дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, промышленности, инвестиций, альтернативной и возобновляемой энергетики, зеленого перехода и в других областях.

Сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере получило развитие и вышло на новый уровень. Высоко оцениваю деятельность ведущей компании Вашей братской страны ACWA Power в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в частности, строительство Хызы-Абшеронской ветряной электростанции, которая станет крупнейшей ветряной электростанцией в Кавказском регионе. Этот проект играет важную роль в диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. В то же время заслуживает одобрения нынешний уровень нашего взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Высоко оцениваю плодотворное сотрудничество наших стран в рамках международных организаций, особенно Организации исламского сотрудничества, с удовлетворением отмечаю, что в следующем году в Азербайджане будет проведен саммит ОИС.

Уверен, что межгосударственные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией, черпающие силы в наших богатых духовных ценностях, братстве двух народов, нашими совместными усилиями будут и дальше развиваться по восходящей линии и крепнуть как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Саудовской Аравии – постоянного благополучия и процветания».