Масуд Пезешкиан поздравил Президента Ильхама Алиева
23 декабря президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Президент Ирана поздравил главу нашего государства с предстоящим днем рождения, пожелав ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за внимание и поздравления.
Масуд Пезешкиан с теплотой вспоминал свои визиты в Азербайджан и беседы с азербайджанским лидером.
В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о запланированных на 2026 год контактах и дальнейшем развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном.
