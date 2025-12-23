Масуд Пезешкиан поздравил Президента Ильхама Алиева

23 декабря президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Ирана поздравил главу нашего государства с предстоящим днем ​​рождения, пожелав ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за внимание и поздравления.

Масуд Пезешкиан с теплотой вспоминал свои визиты в Азербайджан и беседы с азербайджанским лидером.