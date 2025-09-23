Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом и главным операционным директором компании Blackstone - ФОТО

22 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом и главным операционным директором компании Blackstone Джонатаном Грэйем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Джонатан Грэй подчеркнул, что проводимые в Азербайджане экономические реформы и происходящие процессы развития создают привлекательные возможности для международных инвесторов.

Отметив, что возглавляемая им компания заинтересована в расширении успешного сотрудничества с Азербайджаном, в частности, с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики, он высоко оценил сформировавшийся в нашей стране благоприятный инвестиционный климат.

Заявив, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ведущими финансовыми институтами мира, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сформировавшаяся в нашей стране экономическая среда, основанная на принципах стабильности, прозрачности и устойчивого развития, создает благоприятную почву для новых партнерств.

Отметим, что Blackstone, одна из крупнейших компаний мира по управлению альтернативными инвестициями, была основана в Нью-Йорке в 1985 году. Компания управляет инвестиционными портфелями в сфере частного капитала, недвижимости, кредитования, инфраструктуры, дата-центров, возобновляемой энергетики и хедж-фондов. В настоящее время общая стоимость активов, находящихся под управлением Blackstone, превышает 1 триллион долларов США. Компания, головной офис которой расположен в Нью-Йорке, функционирует в 27 городах мира, включая Лондон, Гонконг, Дубай, Сингапур и Токио.