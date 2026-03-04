 Президент наградил сотрудников Госкомитета по градостроительству и архитектуре | 1news.az | Новости
Президент наградил сотрудников Госкомитета по градостроительству и архитектуре

16:12 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, за плодотворную деятельность в развитии сферы градостроительства и архитектуры в Азербайджане глава государства наградил следующих сотрудников Государственного комитета по градостроительству и архитектуре:

"Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

Гумметова Намига Мухаммед оглу

Исбатова Ильгара Айдын оглу

орденом "Эмек" 3-й степени

Гараева Абды Назим оглу

Нуриева Эльдара Срадж оглу

медалью "Терегги"

Асланова Надира Бахадыр оглу

Бабаева Захида Сабир оглу

Казымлы Эльчина Чингиз оглу

Гасымова Реада Азер оглу

Мамедрзаева Джахангира Джаваншир оглу

Рзаева Ровшана Агарза оглу

Умудова Эльчина Азер оглу

Юсифова Низами Расим оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Алиеву Гюльбениз Баба гызы

Азизова Эльшана Алескер оглу

Мехтиева Натига Рашид оглу.

