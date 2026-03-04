В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении специальных стипендий молодым талантам.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В целях предоставления специальных стипендий молодым талантам, имена которых занесены в «Золотую книгу», из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству культуры будет выделено 61 847 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, предусмотренное в части 1 настоящего Распоряжения, министерству культуры - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.