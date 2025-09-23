Дипломы двух профессиональных учебных заведений Азербайджана будут признаваться в Турции - Министр

Азербайджан и Турция выходят на новый уровень сотрудничества в сфере образования.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев объявил, что дипломы двух профессиональных учебных заведений страны впервые будут признаваться в Турции. Об этом он сообщил на церемонии открытия Ахмедлинского филиала Бакинского турецкого лицея «Анадолу».

«В настоящее время мы сотрудничаем с Турцией на всех уровнях, и это соглашение станет важным шагом в развитии наших образовательных связей», — отметил министр.

По словам Э.Амруллаева, впервые за пределами Азербайджана откроется азербайджанская школа, она будет работать в Турции, в Стамбуле. «Мы очень рады, что это первый подобный случай. Школа станет важной поддержкой для наших граждан, проживающих в Турции, и ещё больше укрепит азербайджанско-турецкое сотрудничество в сфере образования», — подчеркнул он.

Министр также сообщил, что в ближайшее время вместе с турецкой делегацией посетит Карабах.

В программе визита — ознакомление с восстановительными работами в Физули, Агдаме, Шуше и Ханкенди, а также подписание соглашения о профессиональном образовании. «Это событие войдёт в историю совместным с Турцией управлением двумя профессиональными учебными заведениями в Азербайджане и признанием их дипломов в Турции».