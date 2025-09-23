Министр: Аграрный сектор Азербайджана привлекателен для инвесторов

Азербайджан вкладывает большие средства в исследования и развитие аграрного сектора.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр сельского хозяйства Маджнун Мамедов, выступая во второй день работы I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

По словам министра, для поиска решений, адаптированных к изменению климата, и увеличения урожайности из года в год, в министерстве действует несколько исследовательских институтов, работающих над различными культурами. "В сфере образования важную роль играет Азербайджанский государственный аграрный университет", — отметил он.

Маджнун Мамедов подчеркнул, что в Азербайджане сельское хозяйство освобождено от налогов. "Это одно из самых ценных преимуществ нашей страны. Сельскохозяйственное оборудование, техника и ирригационные системы, импортируемые в Азербайджан, полностью освобождены от таможенных пошлин и НДС. Это делает инвестиции в аграрную сферу ещё более привлекательными. Кроме того, реализуется ряд государственных программ, поддерживающих наших фермеров", — добавил он.