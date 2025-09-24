 В Баку пройдет 2-ой форум AZHAB | 1news.az | Новости
В Баку пройдет 2-ой форум AZHAB

First News Media20:05 - Сегодня
В Баку пройдет 2-ой форум AZHAB

7-8 октября в Баку пройдет Азербайджанский форум халяльного бизнеса (AZHAB).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), форум, организованный KOBIA при поддержке Министерства экономики, посвящен теме «Халяльная индустрия как источник устойчивости в стремительно развивающемся мире».

Целью форума является содействие установлению нового сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, проведение обмена мнениями и опытом, а также стимулирование привлечения иностранных инвестиций в Азербайджан. В форуме примут участие представители соответствующих структур Азербайджана и зарубежных стран, эксперты в данной области, представители академических кругов, международных организаций и предприниматели.

Форум AZHAB 2025 будет состоять из двух частей – конференции и выставки. В рамках конференции будут обсуждаться традиционные сферы халяльной индустрии, включая финансы и туризм, управление халяльным бизнесом, «зеленый» переход, роль женщин в бизнесе и другие новые направления. Также первое заседание форума будет посвящено официальной церемонии основания «Сети МСБ ОИС» (OIC-SMENET), которая служит укреплению сотрудничества структур, оказывающих поддержку МСБ в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На выставке будут представлены продукция и услуги компаний из Азербайджана и зарубежных стран. На прошлогодней выставке свою продукцию и услуги представили около 30 местных и зарубежных компаний. В этом году планируется проведение выставки в более широком масштабе и с участием большего количества стран. В настоящее время продолжается регистрация для участия местных и зарубежных компаний. Выставка предоставит местным и зарубежным компаниям возможность представить свою продукцию и услуги широкой аудитории, найти партнеров в соответствующем секторе, наладить новые партнерские отношения, прямые контакты с потенциальными клиентами, расширить экспортные возможности, провести обмен опытом и технологиями, а также ознакомиться с инновациями, тенденциями и стандартами в халяльной индустрии.

В рамках Форума AZHAB 2025 Служба халяль Исламской торговой палаты также организует двухдневный семинар на тему «Думай о халяль: что должен знать каждый бизнесмен». На семинаре представителям бизнеса, работающим в различных сферах, будет предоставлена информация о модели халяльного бизнеса, существующих стандартах в этой сфере и выводе продукции на международные рынки, а в Уголке эксперта участникам будут предоставлены индивидуальные консультационные услуги по вопросам сертификации халяль.

В этом году форум пройдет в партнерстве с Организацией исламского сотрудничества (OIC), Центром статистических, экономических, социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC), Институтом стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC), Службой халяль Исламской торговой палаты (ICHS) и ООО Caspian Event Organisers, а спонсором выступит ООО ATENA.

Отметим, что первый Форум AZHAB состоялся в октябре 2024 года, и в мероприятии приняли участие в общей сложности 350 гостей, около 100 из разных регионов мира, включая Австралию, Америку, Евразию и Африку. Первый Форум AZHAB был поддержан соответствующим постановлением Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Для получения подробной информации о Форуме AZHAB: https://azhabforum.az/ru/main

