Азербайджанская нефть подешевела

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 1,82 доллара США, или на 2,71% по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,21 доллара за баррель.

Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан подешевела на 1,85 доллара, или на 2,84%, до 63,17 доллара.

Стоимость сырой нефти URALS уменьшилась на 1,84 доллара, или на 3,43%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 51,87 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 1,8 доллара, или на 2,73%, до 64,20 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.