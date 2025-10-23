В Белграде состоялось IX заседание азербайджано-сербской межправительственной комиссии и азербайджано-сербский бизнес-форум

В столице Сербии – Белграде прошло IX заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией, а также азербайджано-сербский бизнес-форум.

Как сообщили в Министерстве финансов, перед началом заседания азербайджанская делегация почтила светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику в белградском парке Ташмайдан.

На состоявшейся до заседания встрече сопредседателей комиссии — министра финансов Азербайджана Сахиля Бабаева и министра культуры Сербии Николы Селаковича были подробно обсуждены текущее состояние и новые возможности двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта и информационных технологий, таможенного дела, сельского хозяйства, туризма, социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, молодежи и спорта, а также продовольственной безопасности. Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно повестки IX заседания комиссии.

В ходе заседания комиссии с участием делегаций обеих стран Сахиль Бабаев подчеркнул, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией основано на взаимном доверии, дружбе и уважении. Министр отметил, что сильная политическая воля и личная дружба президентов Ильхама Алиева и Александара Вучича создают прочную базу азербайджано-сербских отношений. По словам министра, взаимные визиты глав государств в последние годы и их встречи в рамках международных мероприятий наглядно демонстрируют глубину стратегического диалога между двумя странами. С.Бабаев также подчеркнул значимость межпарламентского сотрудничества, еще более подкрепленного последним визитом председателя Народной скупщины Сербии Аны Брнабич в Азербайджан.

Говоря о сотрудничестве в экономической и торговой сферах, министр отметил, что рост взаимного товарооборота, организация деловых миссий и расширение контактов между предпринимателями служат стратегическим интересам обеих стран: «Сербия является важным партнером Азербайджана в Юго-Восточной Европе. Реализация совместных проектов в сферах экономики, финансов, промышленности, туризма, транспорта и энергетики позволит еще больше расширить это сотрудничество».

Отмечалось, что в настоящее время в Азербайджане работают 9 сербских компаний, а ведущие азербайджанские строительные компании успешно реализуют крупные автомагистральные проекты в Сербии. Сахиль Бабаев подчеркнул, что участие сербских компаний в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана приветствуется и такое сотрудничество будет способствовать углублению экономических связей.

Особое внимание на заседании комиссии уделялось энергетическому сотрудничеству, являющемуся одним из ключевых направлений двусторонних отношений. Было отмечено, что с января 2024 года Азербайджан начал поставки природного газа в Сербию и на сегодняшний день экспорт составил около 300 миллионов кубометров. Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики обладает инвестиционным портфелем в Сербии на сумму 72,7 миллиона долларов. Кроме того, совместная работа SOCAR, EPS и компании Srbijagas по строительству комбинированной газотурбинной электростанции мощностью 500 МВт в городе Ниш выведет энергетическое партнерство на новый уровень.

Министр отметил, что укрепление транспортных и логистических связей является приоритетом для обеих стран. В рамках армяно-азербайджанского мирного процесса реализуются новые транспортные коридоры и зеленый энергетический коридор, которые открывают широкие возможности для сотрудничества в регионе. Бабаев также поздравил Сербию с получением права на проведение выставки EXPO 2027 Belgrade и сообщил, что Азербайджан примет в ней активное участие.

В своем выступлении Никола Селакович подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Сербией строится на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды и охватывает ключевые стратегические сферы. Он отметил важность расширения связей между двумя странами в области строительства, инфраструктуры, транспорта, торговли, сельского хозяйства, энергетики, культуры и туризма.

Никола Селакович также подтвердил, что отношения между Сербией и Азербайджаном основаны на уважении к суверенитету и территориальной целостности, дружбе и взаимном доверии. Он выразил благодарность Азербайджану за то, что страна не признала односторонне провозглашенную «независимость» Косово и последовательно поддерживает Сербию в рамках международных организаций.

Министр подчеркнул стратегический характер двусторонних отношений, который официально закреплен Декларацией о стратегическом партнерстве 2013 года, Совместным планом действий 2018 года и Меморандумом о создании Совета стратегического партнерства 2022 года. Он выразил надежду, что первое заседание Совета стратегического партнерства состоится до конца 2025 года, пригласил Азербайджан на выставку EXPO 2027 Belgrade, которая пройдет с мая по август 2027 года, и выразил уверенность в том, что Азербайджан примет в ней активное участие.

По завершении заседания Сахиль Бабаев и Никола Селакович подписали протокол по итогам IX заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией. Кроме того, председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов и директор сектора международного сотрудничества Сербского агентства по развитию Никола Янкович подписали Дорожную карту по осуществлению совместной деятельности в рамках Меморандума о взаимопонимании.

После этого сопредседатели ответили на вопросы представителей СМИ.

После пресс-конференции состоялся азербайджано-сербский бизнес-форум с участием представителей государственных и частных структур. На форуме выступили Сахиль Бабаев и Никола Селакович.

В своем выступлении Сахиль Бабаев отметил, что итоги IX заседания межправкомиссии определяют направления будущего сотрудничества Азербайджана и Сербии в духе дружбы и стратегического партнерства. Подчеркивалось, что межправительственный диалог создает надежную платформу для углубления экономических отношений между двумя странами, а бизнес-сообщества являются главной движущей силой этого процесса.

Министр сообщил, что экономическая политика Азербайджана строится на принципах прозрачности, устойчивости и диверсификации, говорилось о наличии широких возможностей для ведения бизнеса в стране, в частности в Свободной экономической зоне Алят. Отметив наличие инвестиционного потенциала новой транспортно-логистической инфраструктуры, сформированной в рамках проекта Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу, Сахиль Бабаев пригласил сербские компании активно участвовать в новых проектах, реализуемых в Азербайджане, а азербайджанские компании — расширять сотрудничество в Сербии и в Балканском регионе.

В завершение своего выступления министр выразил уверенность в том, что дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией будут и впредь укрепляться, и пожелал участникам форума плодотворных дискуссий и заключения новых бизнес-соглашений.

В рамках форума прошли двусторонние встречи между предпринимателями, на которых обсуждались возможности сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов в интересующих обе стороны сферах. Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев также выступил на бизнес-форуме.

В бизнес-форуме приняли участие более 50 компаний, в том числе 16 азербайджанских.