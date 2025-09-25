Начинается суд над проводившей незаконные операции Ульвией Ильясовой

Уголовное дело о причинении вреда здоровью гражданина в результате незаконного медицинского вмешательства направлено в суд.

По обращению в прокуратуру Ясамальского района было начато расследование и возбуждено уголовное дело в отношении Ульвии Ильясовой, которая в результате незаконной медицинской деятельности причинила вред здоровью Милы Алибековой, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ясамальского района.

Следствием установлено, что, не имея медицинского образования и соответствующей лицензии, Ульвия Ильясова проводила незаконные хирургические операции «липосакция, формирование тела», а также другие хирургические и эстетические вмешательства, что вызвало серьёзный ущерб здоровью Милы Алибековой.

Ульвия Ильясова привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу и ей предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая тяжкие последствия). Так как ходатайство о заключении под стражу судом Ясамальского района не было удовлетворено, в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено в соответствующий суд Ясамальского района для рассмотрения.

