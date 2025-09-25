Автобусы в Баку будут работать в усиленном режиме в связи с III Играми СНГ

С 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана пройдут III Игры СНГ, в связи с чем Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) работает в усиленном режиме.

Об этом говорится в сообщении AYNA.

Гости, приезжающие в Азербайджан в связи с III Играми СНГ, прибывают как в Международный аэропорт Гейдар Алиев, так и в Международный аэропорт Гянджи.

Транспортировка делегаций из аэропортов организована с помощью шаттлов. Для перевозок из аэропортов выделены 40 автобусов марки «Neoplan».

Кроме того, для перевозки участников между соревновательными и другими площадками в городах проведения мероприятий выделено 93 автобуса марок «Yutong» и «Neoplan».