Автобусы в Баку будут работать в усиленном режиме в связи с III Играми СНГ
С 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана пройдут III Игры СНГ, в связи с чем Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) работает в усиленном режиме.
Об этом говорится в сообщении AYNA.
Гости, приезжающие в Азербайджан в связи с III Играми СНГ, прибывают как в Международный аэропорт Гейдар Алиев, так и в Международный аэропорт Гянджи.
Транспортировка делегаций из аэропортов организована с помощью шаттлов. Для перевозок из аэропортов выделены 40 автобусов марки «Neoplan».
Кроме того, для перевозки участников между соревновательными и другими площадками в городах проведения мероприятий выделено 93 автобуса марок «Yutong» и «Neoplan».
