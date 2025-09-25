СМИ: Трамп собирается посетить с визитом Японию в октябре

Президент США Дональд Трамп намеревается посетить с визитом Японию в конце октября нынешнего года.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По их данным, точные сроки визита в настоящее время согласовываются. Ожидается, что Трамп заедет в Японию по пути в Южную Корею, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября - 1 ноября.

Это будет первый для Трампа визит в Японию во время его второго президентского срока. Как напоминает Kyodo, к концу октября в Японии уже будет избран новый премьер-министр, который сменит уходящего в отставку Сигэру Исибу.