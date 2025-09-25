В Имишли еще 10 человек госпитализированы с симптомами отравления

В Имишлинскую центральную районную больницу обратились еще 10 человек с симптомами отравления после вчерашнего свадебного торжества.

Как сообщили Report в TƏBİB, с подозрением на отравление были госпитализированы всего 69 человек (32 мужчины, в том числе 8 детей, и 37 женщин, в том числе 4 детей).

У них диагностирован неинфекционный энтерит и колит, каждому из них оказана необходимая медицинская помощь.

Из них 37 человек (18 женщин, 19 мужчин), состояние которых оценивалось как удовлетворительное, были выписаны домой на амбулаторное лечение. Четыре человека отказались от медицинской помощи.

Лечение остальных 28 человек, состояние которых оценивается как стабильное, продолжается в соответствующих отделениях.

Отметим, что 24 сентября в селе Мурадханлы в Имишлинском районе произошло массовое отравление на свадьбе.