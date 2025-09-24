В Имишлинском районе произошло массовое отравление.

Как передает AПA, 18 человек с диагнозом «отравление» госпитализированы в Имишлинскую районную больницу.

Сообщается, что четверо из них – дети.

Все пострадавшие обратились в больницу с жалобами на тошноту, температуру и диарею. Они участвовали в свадебном мероприятии, которое прошло вчера в селе Мурадханлы.

Специалисты Агентства продовольственной безопасности и сотрудники соответствующих органов с целью выяснения причин произошедшего инцидент начали расследования для установления причин отравления, произошедшего в Имишлинском районе.

В ходе первоначального расследования выяснилось, что инцидент произошёл во время свадьбы в селе Мурадханлы. Специалисты агентства провели осмотр места происшествия и проводят необходимые исследования.

В настоящее время расследование продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена.