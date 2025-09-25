Эмин Агаларов с семьей в Нью-Йорке - ФОТО
Мать бизнесмена и музыканта Эмина Агаларова Ирина Агаларова опубликовала на своей странице в социальной сети семейный кадр, сделанный в Нью-Йорке.
На фотографии запечатлены члены семьи Агаларовых и вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.
Читайте по теме:
Лейла Алиева поделилась публикацией из Нью-Йорка - ФОТО
Мама Эмина Агаларова рассказала о его детстве - ВИДЕО
Эмин Агаларов показал редкие кадры из семейного архива – ВИДЕО
536