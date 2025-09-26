Незаконное содержание диких животных зафиксировано в ресторане «Колорит» - ФОТО

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) выявило нарушение закона в ресторане «Колорит», расположенном на улице М.Хади в Хатаинском районе Баку.

В ходе планового мониторинга специалисты зафиксировали содержание диких животных и птиц в закрытом помещении без какого-либо ветеринарного контроля.

По данным AQTA, инспекторы определили вид и количество животных, после чего выдали предписание передать их в особо охраняемые природные территории или специализированные парки, соответствующие нормам благополучия животных. Владельцам также предписано провести очистку, дезинфекцию и другие ветеринарно-санитарные мероприятия в местах содержания. В случае невыполнения указаний ресторану грозят административные меры в соответствии с законодательством.

В Агентстве напомнили, что содержание и демонстрация диких животных в заведениях общественного питания и семейного отдыха в Азербайджане запрещены. Подобная практика несёт риски передачи зоонозных заболеваний и представляет угрозу биологической безопасности.

AQTA заявляет, что регулярные проверки будут продолжены, а в случае новых нарушений к владельцам объектов общепита будут применяться строгие меры.