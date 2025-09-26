Посол Франции в Азербайджане приступила к изучению местного языка - ФОТО
Новоназначенный посол Франции в нашей стране Софи Лагут начала изучать азербайджанский язык.
Об этом французский дипломат написала на своей странице в соцсети Х.
Опубликовав фотографию с процесса обучения, посол отметила, что делает первый шаг в изучении языка.
"Я учу азербайджанский язык, 1-й шаг!" - написала она.
Напомним, что С.Лагут была назначена послом в Азербайджане в августе 2025 года. На этом посту она сменила Анн Буайон.
Learning azerbaijani, step 1 ! 🤓 pic.twitter.com/qxAYdaTphk — Sophie Lagoutte 🇫🇷 (@Sophie_Lagoutte) September 26, 2025
