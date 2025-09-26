Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 27 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем местами кратковременный дождь. В отдельных районах полуострова возможны ливни и грозы.

Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16 °C, днем 16-19 °C. Атмосферное давление выше нормы - около 766 мм рт. ст., относительная влажность 75-85 %.

В районах Азербайджана местами ожидается кратковременный дождь и грозы.

В отдельных местах возможны интенсивные сильные ливни, град, в высокогорьях - снег.

Местами ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-16 °C, днем 18-23 °C, в горах ночью 3-6 °C, днем 6-9 °C.

