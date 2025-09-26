Песков: Турция продолжит покупать у РФ выгодные для себя товары

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уверенность американского лидера Дональда Трампа в том, что Турция откажется от российского газа.

По его мнению, республика будет продолжать выгодную для нее торговлю с РФ определенными видами товаров.

«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность», - сказал Песков.

«Мы продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество с Турецкой Республикой. Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами. И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать», - заявил представитель Кремля.

Источник: ТАСС