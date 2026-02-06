 ЕС не планирует перезапуск переговоров о вступлении Турции в сообщество | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

ЕС не планирует перезапуск переговоров о вступлении Турции в сообщество

First News Media10:15 - Сегодня
ЕС не планирует перезапуск переговоров о вступлении Турции в сообщество

Перезапуск переговоров о вступлении Турции в Евросоюз пока не входит в планы сообщества.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в преддверии визита в Анкару.

"Мой визит в Анкару направлен на восстановление доверия и поиск способов сделать наши экономические отношения более выгодными для обеих сторон", - сказала она в комментарии европейскому изданию Politico. Еврокомиссар добавила, что ЕС нужно "по-новому взглянуть на отношения" с Турцией, однако перезапуск переговоров не планируется.

Основной целью визита, по словам Кос, станет "выстраивание прочных партнерских отношений с Турцией". По ее мнению, "мир в Украине изменит европейские реалии, особенно в Черноморском регионе", поэтому Анкара "станет очень важным партнером" для Брюсселя. Помимо этого, Еврокомиссия планирует в пятницу представить исследование "Продвижение программы межрегионального взаимодействия" с Турцией, странами Центральной Европы и Южного Кавказа. В нем, помимо прочего, будет указано, какие инвестиции необходимы для развития транспортных и торговых коридоров между регионами.

Посол Турции при ЕС Япрак Балкан в интервью газете выразил надежду, что отношения между страной и сообществом "будут опираться на общие интересы". Он также подчеркнул, что "путеводной звездой" этих отношений остается вступление Турции в ЕС.

С другой стороны, Греция и Кипр выступают против нормализации отношений с Турцией без некоторых уступок со стороны Анкары. По словам представителя ЕС, Кипр выступает за то, чтобы его корабли могли заходить в турецкие порты.

Ранее источник в турецком МИД сообщил, что Кос проведет встречу с министром иностранных дел Хаканом Фиданом 6 февраля. Планируется, что стороны обсудят европейскую архитектуру безопасности, украинский конфликт, события в секторе Газа и Палестине, а также актуальную ситуацию в Сирии, Ливии и Иране. Турция начала переговоры о приеме в ЕС в 2005 году, таким образом, они продолжаются уже более 20 лет без какой-либо реальной перспективы приема этой страны в сообщество.

Источник: ТАСС

Поделиться:
290

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана принял министра обороны Ирана - ФОТО

Политика

Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясения - ...

Общество

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

В мире

В Турции произошло землетрясение

В мире

Ален Симонян подал в суд иск против Роберта Кочаряна

В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны

Мятежные священники подали иск против армянской Церкви

Прав меньше, чем у животных: в Афганистане разрешили бить женщин

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

«Я был глуп»: Билл Гейтс извинился за общение с Эпштейном

​​​​​​​Владимир Путин фигурирует в новых документах по скандальному делу Эпштейна – ПОДРОБНОСТИ

Трампа с Меланией познакомил Эпштейн

Меркель нашли в файлах Эпштейна

Последние новости

Ален Симонян подал в суд иск против Роберта Кочаряна

Сегодня, 12:13

Гара Гараев понес тяжелую утрату

Сегодня, 12:03

Президент Азербайджана принял министра обороны Ирана - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Сумгайыте в школе жестоко избили 14-летнего подростка

Сегодня, 11:50

В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны

Сегодня, 11:45

Мятежные священники подали иск против армянской Церкви

Сегодня, 11:42

Прав меньше, чем у животных: в Афганистане разрешили бить женщин

Сегодня, 11:35

В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников

Сегодня, 11:28

Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясения - ФОТО

Сегодня, 11:25

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:22

На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят 12 вопросов

Сегодня, 11:08

Переговоры США и Ирана будут ограничены тематикой ядерной программы

Сегодня, 10:58

Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране

Сегодня, 10:50

Айсель Трудел перестала быть представительницей британского люксового бренда в России

Сегодня, 10:42

Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс «с открытыми глазами»

Сегодня, 10:35

В Турции произошло землетрясение

Сегодня, 10:23

Названа причина, по которой не раскрываются имена азербайджанских претендентов на «Евровидение-2026»

Сегодня, 10:20

ЕС не планирует перезапуск переговоров о вступлении Турции в сообщество

Сегодня, 10:15

В Мазасыре мужчина погиб от отравления угарным газом

Сегодня, 09:55

США пригласили Филиппины вступить в Совет мира

Сегодня, 09:50
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48