ЕС не планирует перезапуск переговоров о вступлении Турции в сообщество

Перезапуск переговоров о вступлении Турции в Евросоюз пока не входит в планы сообщества.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в преддверии визита в Анкару.

"Мой визит в Анкару направлен на восстановление доверия и поиск способов сделать наши экономические отношения более выгодными для обеих сторон", - сказала она в комментарии европейскому изданию Politico. Еврокомиссар добавила, что ЕС нужно "по-новому взглянуть на отношения" с Турцией, однако перезапуск переговоров не планируется.

Основной целью визита, по словам Кос, станет "выстраивание прочных партнерских отношений с Турцией". По ее мнению, "мир в Украине изменит европейские реалии, особенно в Черноморском регионе", поэтому Анкара "станет очень важным партнером" для Брюсселя. Помимо этого, Еврокомиссия планирует в пятницу представить исследование "Продвижение программы межрегионального взаимодействия" с Турцией, странами Центральной Европы и Южного Кавказа. В нем, помимо прочего, будет указано, какие инвестиции необходимы для развития транспортных и торговых коридоров между регионами.

Посол Турции при ЕС Япрак Балкан в интервью газете выразил надежду, что отношения между страной и сообществом "будут опираться на общие интересы". Он также подчеркнул, что "путеводной звездой" этих отношений остается вступление Турции в ЕС.

С другой стороны, Греция и Кипр выступают против нормализации отношений с Турцией без некоторых уступок со стороны Анкары. По словам представителя ЕС, Кипр выступает за то, чтобы его корабли могли заходить в турецкие порты.

Ранее источник в турецком МИД сообщил, что Кос проведет встречу с министром иностранных дел Хаканом Фиданом 6 февраля. Планируется, что стороны обсудят европейскую архитектуру безопасности, украинский конфликт, события в секторе Газа и Палестине, а также актуальную ситуацию в Сирии, Ливии и Иране. Турция начала переговоры о приеме в ЕС в 2005 году, таким образом, они продолжаются уже более 20 лет без какой-либо реальной перспективы приема этой страны в сообщество.

Источник: ТАСС