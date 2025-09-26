 В Астаре друзья жениха перегородили дорогу свадебному кортежу и сыграли в нарды: Арестованы 4 человека | 1news.az | Новости
Общество

В Астаре друзья жениха перегородили дорогу свадебному кортежу и сыграли в нарды: Арестованы 4 человека

Феликс Вишневецкий17:18 - Сегодня
Привлечена к ответственности группа лиц, перегородивших 23 сентября в Астаринском районе дорогу свадебному кортежу и создавших затор на трассе, нарушив тем самым общественный порядок.

Когда невесту везли из села Тянгярюд в село Баладжа Шахагачы, несколько друзей жениха перегородили дорогу автомобилю, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Они встали поперёк дороги по направлению движения, перегородили путь автомобилю с невестой и включили музыку на громкость, а также создали условия, чтобы другие машины, движущиеся сзади, тоже остановились на дороге. В это время несколько человек, вышедших из автомобилей, поставили в центре трассы стол и начали играть в нарды, требуя, чтобы жених вышел из машины и дал им свадебный «ширинлик».

Таким образом они создали ситуацию, при которой водители других автомобилей, не относящихся к свадебному кортежу, вынуждены были остановиться и ждать, что вызвало недовольство других граждан. В то же время они опубликовали видео произошедшего TikTok, что вызвало общественное обсуждение.

В ходе расследования было установлено, что дорогу перегородили: С.М., 1977 года рождения, Ф.Г., 1996 года рождения, А.А., 2001 года рождения, и Э.К., 2002 года рождения. В отношении каждого из них был составлен протокол по статье 510 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

По решению Астаринского районного суда каждому из четырёх лиц назначен административный арест на 4 суток.

