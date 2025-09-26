​​​​​​​Ночь вдохновения: Как завершился III Международный фестиваль Насими – ФОТО

В Баку завершился III Международный фестиваль Насими, который подарил публике исключительную программу, собрал самых ярких талантов страны и объединил всех любовью к гению великого азербайджанского поэта Насими.

Масштабное закрытие прошло под открытым небом в заповеднике Атешгах, где осенняя ночь была усеяна звёздами - казалось, сама Вселенная благоволила гостям и участникам этого волшебного вечера.

Программа, сотканная из символов, смысла и вдохновения, была подготовлена Мультидисциплинарным центром под руководством поэтессы Нигяр Гасан-заде - она выступила режиссёром постановщиком и одной из её участниц. Центр представил музыкальную программу группы «Савалан», исполнившей спиритуальные композиции, написанные специально для фестиваля. Все композиции - в том числе новая переработка песни «Гафил оян» - прозвучали впервые.

Участников вечера объединяли не только дар слова и музыка, но и глубокая одухотворённость - это ощущали даже самые взыскательные зрители. Художественным руководителем «Савалана» является музыкант, композитор и аранжировщик Махир Ордубады, который возродил группу и вдохнул в неё новую жизнь.

Среди исполнителей вечера: знаменитый чтец Хезер Сулейманлы, певица и композитор AISEL, молодое дарование Азер Челеби, заслуженный артист Гасым Наги, а также сама поэтесса и вдохновительница вечера - Нигяр Гасан-заде. Отдельные аплодисменты - музыкальному руководителю и солисту Иффету Аскерову, а также студентам Государственной хореографической академии Азербайджана под руководством заслуженной артистки Наили Мамедзаде. Визуальную глубину вечеру придал художник-постановщик Вусал Рагим, чья художественная концепция костюмов и декораций усилила эффект погружения в атмосферу стихий и духовности.

Нельзя просто назвать вечер «красивым» - это было волшебство, достойное памяти великого Насими. Сорок пять минут сказочного действа пролетели как одно мгновение, соединив сердца и души. B под неслышный шёпот ночи никто не удивился бы, если бы узнал, что дух поэта кружил над храмом огнепоклонников вместе с участниками.



