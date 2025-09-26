МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Об этом МЧС сообщило BAKU.WS.

Отмечается, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается неустойчивая погода: в некоторых районах будет дуть сильный ветер, местами пройдут интенсивные ливневые дожди, возможны кратковременное наводнение, прогнозируется гроза.

«Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под линиями электропередач и проводами, а также под высокими деревьями. Учитывая трудности, которые вызывает сильный ветер при тушении пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

Кроме того, чтобы защититься от возможных наводнений и селевых потоков, вызванных ливневыми дождями, следует избегать опасных участков, а при возникновении угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Также, чтобы избежать опасности во время грозы, необходимо отключить электрические приборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т. д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и выбрать для укрытия относительно пониженное место. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы», - говорится в обращении.