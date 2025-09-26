Семеро граждан Азербайджана возвращены на родину из Сирии

17 сентября 2025 года семь граждан Азербайджанской Республики, находившихся в лагерях на территории Сирийской Арабской Республики, были возвращены на родину.

Среди них – одна женщина и шестеро детей.

Как сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, по поручению омбудсмена Сабины Алиевой сотрудники ведомства провели встречу с прибывшими. Сейчас они размещены в учреждении социальных услуг Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Представители омбудсмена изучили условия проживания возвращённых граждан и ход работы по обеспечению их прав. Им также предоставили рекомендации по вопросам социальной адаптации, оформления документов, получения образования и другой необходимой поддержки.

