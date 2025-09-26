У пассажира рейса Санкт-Петербург - Гянджа обнаружено особо крупное количество метадона - ФОТО

В рамках мероприятий, проведённых сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, было выявлено и изъято из незаконного оборота особо крупное количество наркотического средства - метадон.

На таможенном посту международного аэропорта Гянджа из багажа гражданина АР, прибывшего рейсом Санкт-Петербург - Гянджа, было обнаружено скрытое от таможенного контроля наркотическое средство – метадон, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

Общая чистая масса обнаруженного наркотического средства составила 355 граммов.

По факту ведётся расследование.