Определены победители третьего розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО

В рамках лотереи от бренда чая «TESS» 24 сентября состоялся третий розыгрыш призов среди покупателей, зарегистрировавших чеки на сайте www.tess-club.az в период с 12 августа по 09 сентября 2025 года.

По итогам розыгрыша были определены 10 победителей:

📱 Смартфон Apple iPhone 16

Гюльзар Алиева (İD номер чека7hegyHojcnar)

💳 Подарочная карта Kontakt Home номиналом 200 AZN

1. Эсмира Алескерова (İD номер чека 2iYyhgwfAHqk)

2. Шахрияр Мурватли (İD номер чека J19S3QqSBDd5)

3. Гюльназ Балаева (İD номер чека 8QYAGGyZ9VKS)

✈️ Подарочная карта на путешествие на сумму 200 AZN

1. Айтадж Мирзаева (İD номер чека 6Bp2ByDMb6YY)

2. Октай Гамидов (İD номер чека 9yuCcujT4326)

3. Кирилл Елисеев (İD номер чека AtB7SuWdXnGa)

💪 Абонемент в фитнес-клуб сроком на 1 месяц

1. Миная Велибекова (İD номер чека 2RPsAiqUUVd9)

2. Алмас Мамедова (İD номер чека ENJ6GGYouLLN)

3. Кянан Мустафаев (İD номер чека EwmKnzV8v83L)

Каждый участник акции автоматически становится членом клуба TESS, где каждый зарегистрированный чек приносит баллы, которые можно обменивать на подарки в течении всего периода акции. Таким образом, шансы на выигрыш возрастают с каждой покупкой.

Розыгрыши проводятся ежемесячно, с 20 июня по 31 декабря 2025 года. Следующий розыгрыш состоится 22 октября. В нём примут участие покупатели чая TESS, зарегистрировавшие чеки на сайте в период с 10 сентября по 7 октября 2025 года.

Подробные условия участия опубликованы на сайте: www.tess-club.az, и по всем вопросам работает горячая линия: Whatsapp +994 998 20 68 20

Вступайте в Тесс клуб и выигрывайте подарки!

На правах рекламы