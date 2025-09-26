 Определены победители третьего розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Определены победители третьего розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО

First News Media12:30 - Сегодня
Определены победители третьего розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО

В рамках лотереи от бренда чая «TESS» 24 сентября состоялся третий розыгрыш призов среди покупателей, зарегистрировавших чеки на сайте www.tess-club.az в период с 12 августа по 09 сентября 2025 года.

По итогам розыгрыша были определены 10 победителей:

📱 Смартфон Apple iPhone 16

Гюльзар Алиева (İD номер чека7hegyHojcnar)

💳 Подарочная карта Kontakt Home номиналом 200 AZN

1. Эсмира Алескерова (İD номер чека 2iYyhgwfAHqk)

2. Шахрияр Мурватли (İD номер чека J19S3QqSBDd5)

3. Гюльназ Балаева (İD номер чека 8QYAGGyZ9VKS)

✈️ Подарочная карта на путешествие на сумму 200 AZN

1. Айтадж Мирзаева (İD номер чека 6Bp2ByDMb6YY)

2. Октай Гамидов (İD номер чека 9yuCcujT4326)

3. Кирилл Елисеев (İD номер чека AtB7SuWdXnGa)

💪 Абонемент в фитнес-клуб сроком на 1 месяц

1. Миная Велибекова (İD номер чека 2RPsAiqUUVd9)

2. Алмас Мамедова (İD номер чека ENJ6GGYouLLN)

3. Кянан Мустафаев (İD номер чека EwmKnzV8v83L)

Каждый участник акции автоматически становится членом клуба TESS, где каждый зарегистрированный чек приносит баллы, которые можно обменивать на подарки в течении всего периода акции. Таким образом, шансы на выигрыш возрастают с каждой покупкой.

Розыгрыши проводятся ежемесячно, с 20 июня по 31 декабря 2025 года. Следующий розыгрыш состоится 22 октября. В нём примут участие покупатели чая TESS, зарегистрировавшие чеки на сайте в период с 10 сентября по 7 октября 2025 года.

Подробные условия участия опубликованы на сайте: www.tess-club.az, и по всем вопросам работает горячая линия: Whatsapp +994 998 20 68 20

Вступайте в Тесс клуб и выигрывайте подарки!

На правах рекламы

Поделиться:
134

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости

Спорт

Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра ...

Общество

Завершён первый этап оценки безопасности критической информационной ...

Политика

Александр Вучич: Ильхам Алиев - настоящий друг

Общество

Определены победители третьего розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО

За день из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотиков

Начинается период бонусов по зарплатным и пенсионным картам

В Азербайджане женщина родила в машине возле больницы - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Бакинском метро временно остановят движение между двумя станциями

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

В эти дни температура воздуха в Азербайджане понизится на 8 градусов

В школах Азербайджана запрещен сбор денег на подарки педагогам в День учителя

Последние новости

Лига чемпионов: На матч «Карабаха» продано 27 500 билетов

Сегодня, 13:00

Музыканты массово покидают Spotify: бунт против продвижения треков ИИ

Сегодня, 12:55

Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра региона

Сегодня, 12:50

Председатели комитетов Сената Национального конгресса Чили посетили могилу общенационального лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:43

Определены победители третьего розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО

Сегодня, 12:30

Эмин Амруллаев: «Нужно, чтобы люди приходили на матчи не ради побед, а ради баскетбола»

Сегодня, 12:20

В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января

Сегодня, 12:05

Волейболистка сборной Азербайджана покинула чемпионов Румынии

Сегодня, 12:00

За день из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотиков

Сегодня, 11:55

Начинается период бонусов по зарплатным и пенсионным картам

Сегодня, 11:50

Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье

Сегодня, 11:45

В Азербайджане женщина родила в машине возле больницы - ВИДЕО

Сегодня, 11:33

Хэмилтон пропускает тесты ради тяжелобольного пса Роско - ФОТО

Сегодня, 11:26

В Баку прошел семинар «Женщины в кибербезопасности: карьера и образование» - ФОТО

Сегодня, 11:22

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 11:17

Завершён первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры - что обсудила Комиссия

Сегодня, 11:10

Определены знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия III Игр стран СНГ

Сегодня, 11:05

В Турции трагически погибла известная певица

Сегодня, 11:00

Делегации Беларуси и Казахстана прибыли в Баку на III Игры стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 10:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30