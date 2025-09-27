В День памяти состоялось посещение Аллеи почетного захоронения, Шехидляр хиябаны, Парка Победы и Военного мемориального кладбища

27 сентября – в День памяти руководство и личный состав Министерства обороны посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Минобороны, сначала глава ведомства генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства возложили венок к памятнику общенациональному лидеру на Аллее почетного захоронения и почтили его светлую память.

Руководство министерства также возложило цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, воздав дань уважения ее памяти.

Затем состоялось посещение Шехидляр хиябаны, были возложены цветы на могилы шехидов, отдавших жизнь за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей страны, к Мемориалу турецким воинам-освободителям и мемориалу «Вечный огонь», почтена память шехидов.

Прибыв в Парк Победы, руководство и личный состав Министерства обороны возложили венок к Памятнику Победы.

Памятные мероприятия продолжились на Военном мемориальном кладбище, где ранее по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева были проведены восстановительные работы. Здесь руководство Министерства обороны возложило венок к монументу, символизирующему 44-дневную Отечественную войну. Была почтена память шехидов.

В рамках мероприятия министр обороны генерал-полковник З.Гасанов и другие представители руководящего состава министерства встретились с семьями шехидов и поинтересовались их нуждами и заботами. В ходе встречи семьи и близкие шехидов выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за оказанное внимание и заботу.

В завершение в 12:00 руководство Министерства обороны, военнослужащие и семьи шехидов почтили память павших героев минутой молчания на Военном мемориальном кладбище.