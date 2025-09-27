 В День памяти состоялось посещение Аллеи почетного захоронения, Шехидляр хиябаны, Парка Победы и Военного мемориального кладбища | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В День памяти состоялось посещение Аллеи почетного захоронения, Шехидляр хиябаны, Парка Победы и Военного мемориального кладбища

First News Media19:57 - Сегодня
В День памяти состоялось посещение Аллеи почетного захоронения, Шехидляр хиябаны, Парка Победы и Военного мемориального кладбища

27 сентября – в День памяти руководство и личный состав Министерства обороны посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Минобороны, сначала глава ведомства генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства возложили венок к памятнику общенациональному лидеру на Аллее почетного захоронения и почтили его светлую память.

Руководство министерства также возложило цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, воздав дань уважения ее памяти.

Затем состоялось посещение Шехидляр хиябаны, были возложены цветы на могилы шехидов, отдавших жизнь за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей страны, к Мемориалу турецким воинам-освободителям и мемориалу «Вечный огонь», почтена память шехидов.

Прибыв в Парк Победы, руководство и личный состав Министерства обороны возложили венок к Памятнику Победы.

Памятные мероприятия продолжились на Военном мемориальном кладбище, где ранее по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева были проведены восстановительные работы. Здесь руководство Министерства обороны возложило венок к монументу, символизирующему 44-дневную Отечественную войну. Была почтена память шехидов.

В рамках мероприятия министр обороны генерал-полковник З.Гасанов и другие представители руководящего состава министерства встретились с семьями шехидов и поинтересовались их нуждами и заботами. В ходе встречи семьи и близкие шехидов выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за оказанное внимание и заботу.

В завершение в 12:00 руководство Министерства обороны, военнослужащие и семьи шехидов почтили память павших героев минутой молчания на Военном мемориальном кладбище.

Поделиться:
143

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского ...

Политика

В Зангиланской Аллее Шехидов по случаю Дня памяти проведена акция по посадке ...

Политика

Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан

Точка зрения

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Общество

Коллектив Фонда Возрождения Карабаха посетил Парк Победы - ФОТО

В День памяти состоялось посещение Аллеи почетного захоронения, Шехидляр хиябаны, Парка Победы и Военного мемориального кладбища

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди

Министр образования: Расследуется каждый негативный случай в школах

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

AYNA назвало сроки, когда в Баку станет меньше пробок

В школах Азербайджана запрещен сбор денег на подарки педагогам в День учителя

Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В автобусе «BakuBus» две девушки устроили рукопашную - ВИДЕО

Последние новости

Руководство Государственной службы специальной связи и информационной безопасности посетило Парк Победы в связи с Днем памяти

Сегодня, 20:39

Руководители органов безопасности посетили Парк Победы

Сегодня, 20:23

Коллектив Фонда Возрождения Карабаха посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 20:08

В День памяти состоялось посещение Аллеи почетного захоронения, Шехидляр хиябаны, Парка Победы и Военного мемориального кладбища

Сегодня, 19:57

Российские теннисистки рассказали, что они без ума от азербайджанской пахлавы

Сегодня, 19:43

В Зангиланской Аллее Шехидов по случаю Дня памяти проведена акция по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 19:13

Марзия Нурматова рассказала о своих планах на финал

Сегодня, 18:58

В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

Сегодня, 18:42

Посольство США выразило соболезнования азербайджанцам в связи с Днем памяти

Сегодня, 18:26

Три азербайджанских теннисиста в финале III Игр стран СНГ

Сегодня, 18:04

Эрдоган: Турция всегда работала для мира в Сирии, на Украине и в Газе

Сегодня, 17:43

Азербайджан вновь подтвердил свою позицию по вопросу Джамму и Кашмира

Сегодня, 17:28

Хикмет Гаджиев поделился фотографией президента Ильхама Алиева с маленькой Нилай

Сегодня, 17:17

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди

Сегодня, 17:01

На Генассамблее ООН рассказано о почти 4000 пропавших без вести азербайджанцах

Сегодня, 16:45

В столице Марокко состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти

Сегодня, 16:37

Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

Сегодня, 16:02

Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу»

Сегодня, 15:52

Иран назвал условия США для отсрочки возобновления санкций неприемлемыми

Сегодня, 15:41

Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности

Сегодня, 15:23
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30